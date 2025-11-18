پخش زنده
امروز: -
اجلاسیه شهدای شهرستان اشنویه در قالب برنامههای کنگره ملی ۱۲ هزار آذربایجان غربی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه گفت: جایگاه و نقش شهدا در اقتدار نظام و امنیت کشورمان ستودنی است و ترویج راه شهدا و روحیه شهادت طلبی در جامعه مورد تاکید است.
عبدالسلام مام عزیزی در جلسه برنامه ریزی اجلاسیه شهدا شهرستان گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضرورت دارد.
وی بر تعامل نهادها، سازمانها و سایر دستگاهها در برگزاری هرچه باشکوهتر اجلاسیه شهدا تاکید و تصریح کرد: با همدلی و همکاری باید تلاش شود تا اجلاسیه شهدای اشنویه به نحو مطلوب برگزار شود لذا همه ادارات، سازمانها و نهادهای این شهرستان باید در راستای هرچه باشکوهتر برگزار شدن این کنگره مساعدت و همکاری لازم را داشته باشند.
مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجانغربی هدف از برگزاری این کنگره را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از جانفشانیهای شهدا عنوان و بر وحدت رویه و همکاری و هماهنگی همه شهرستانها و کمیتههای مربوطه تاکید نمود.
کبیری در ادامه بر مردم محوری و مشارکت دهی مردم در مراسم و برنامههای مختلف، استفاده از تجربیات پیشکسوتان ایثارگر، توجه به جهاد تبیین، زنده نگه داشتن خاطرات و وصیت نامه شهدا و فضاسازی مناسب محیطی شهرها و روستاها به نام و یاد شهدا در شهرستانها تاکید کرد.
وی اظهار داشت : دشمنان بدنبال یاس و ناامیدی در جامعه هستند و وظیفه مسئولان ایجاد امید و نشاط و اطلاع رسانی از خدمات گسترده دولت برای ناکام ساختن بدخواهان نظام است.
سرهنگ یوسفی مسئول حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه شهدای آذربایجانغربی ضمن تشکر از اقدامات خوب فرماندار و اعضای ستاد شهرستان به تشریح توطئههای شوم و هجمههای فرهنگی دشمنان پرداخت و ضرورت توجه به ارزشهای دفاع مقدس، تقویت معنویات و آثار شهدا در جامعه تاکید نمود.
در این جلسه سرهنگ سلطانی معاون هماهنگ کننده سپاه و دبیر ستاد شهرستانی، و کمیتههای ستاد گزارشی از اقدامات و تمهیدات لازم شهرستان در راستای بزرگداشت کنگره ۱۲ هزار شهید معظم استان آذربایجانغربی را بیان کردند.