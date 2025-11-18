به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ داراب بارگاهی بیان کرد: طرح خدمات رسانی به معلولان و توان یابان تحت پوشش بیمه سلامت استان بوشهر با همکاری سازمان بهزیستی استان در حال اجرا است که اکنون کدهای خدماتی در حوزه‌های مختلفی همچون ارتوپدی فنی یا اعضای مصنوعی، شنوایی سنجی، کار درمانی، فیزیوتراپی، بینایی سنجی، گفتار درمانی، توانبخشی قابل ارائه توسط پزشکان متخصص به افراد واجد شرایط ارائه می‌شود.

وی افزود: شرط استفاده از طرح خدمات توانبخشی این نهاد، در گام اول برخورداری از بیمه پایه سلامت و معرفی نامه از سازمان بهزیستی استان بوشهر و نشان دار شدن در سامانه مربوطه است، چنانچه شخص توانخواهی توسط پزشک یا سازمان بهزیستی نشان دار نشده باشد می تواند با ارائه فاکتور پرداخت براساس تعرفه هزینه‌های مربوط به دارو، درمان و غیره را دریافت کند.

بارگاهی ادامه داد: بیماران صعب العلاج در دسته موارد استثنا قرار دارند بدین معنی که اگر یکی از متقاضیان توانخواه دچار بیماری هایی همچون قلب، سرطان، دیابت و غیره باشد می تواند علاوه بر استفاده از بیمه تامین اجتماعی، خدمات بیمه سلامت را دریافت کند.

وی اظهار داشت: در زمان کنونی ۶ نوع از اختلالات توان یابان شامل جسمی حرکتی، کم توان ذهنی، اختلالات روانی، بینایی، شنوایی، صوت و گفتار و همچنین بیماری اوتیسم سطح یک تا سه می بایست توسط مدیرکل سازمان بهزیستی استان به اداره بیمه سلامت معرفی و در سامانه نشان‌دار شوند.

مدیر کل بیمه سلامت استان تاکید کرد: افراد دارای اختلال اتیسم نشان دار شده در سامانه های بیمه سلامت با حمایت صندوق بیماران خاص و صعب العلاج بدون محدودیت سنی از خدمات این بیمه استفاده می‌کنند.

وی میزان تعرفه پرداختی توسط بیماران اتیسم در مراکز غیردولتی را ۲۰ درصد عنوان کرد و افزود: ۸۰ درصد میزان تعرفه پوشش خدمات توانبخشی اتیسم در مراکز درمانی خصوصی توسط بیمه سلامت و صندوق بیماران خاص و صعب العلاج و همچنین ۱۰۰ درصد آن در بخش دولتی پرداخت می‌شود.

بارگاهی، درباره نوع تعرفه‌گذاری و نحوه پرداخت هزینه‌های درمان برای توانخواهان گفت: در زمان کنونی این دسته از بیماران تحت پوشش بیمه سلامت تنها ۳۰ درصد تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی را پرداخت می‌کنند و مابقی توسط این نهاد تسویه می‌شود که با حمایت بهزیستی این مبلغ نیز به صفر رسیده و آنها از خدمات رایگان بهره‌مند می‌شوند.