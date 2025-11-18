



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی رستم از دستگیری یک سارق و کشف طلا و جواهرات مسروقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات در آبان ماه سال جاری از منزلی در سطح حوزه استحفاظی، با توجه به حساسیت موضوع، رسیدگی به پرونده سریعا در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی تخصصی موفق شدند مخفیگاه سارق را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی رستم با اشاره به اینکه در بازرسی از منزل سارق ۳۵ گرم طلای مسروقه کشف شد، تصریح کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.