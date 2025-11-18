پخش زنده
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان گفت: بیش از ۶ هزار برنامه به مناسبت هفته بسیج و با شعار محوری "مردم اقتدار ملی" در سطح پایگاهها و ردههای مختلف بسیج پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور روز سهشنبه در نشست با رسانههای خوزستان به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج اظهار کرد: فعالیتهای بسیج به صورت گسترده در سطح محلات و ردههای اقشاری برای خدمت به مردم ارائه میشود.
وی افزود: اربعین حسینی مردم در خدمت رسانی خوش درخشیده و در ۲ مرز استان تلاشهای فراوانی داشتند و بسیجیان نیز در بخشهای خدماتی، درمانی، فرهنگی، امنیتی و زیرساختها در خدمت مردم بودند.
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان همچنین به نقش بسیج در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: دشمنان برای ایجاد رعب و وحشت و آشوب در کشور جنگ به راه انداختند، اما بازهم ناکام ماندند که در این میان بسیج نیز در بخشهای مختلف نقش برجستهای داشت.
وی همچنین با اشاره به نقش پررنگ رسانهها در این دوره اظهار کرد: فعالیتهای ارزشمند رسانههای داخلی نیز باعث شد، اعتماد عمومی نسبت به نیروهای مسلح و این نظام اسلامی بیشتر شده و در نقطه مقابل، رسانههای خارجی جایگاه خود را در سطح جامعه از دست بدهند.
سرتیپ پاسدار شاهوارپور تصریح کرد: بسیج در جنگ ۱۲ روزه در حفظ امنیت عمومی، شناسایی عوامل دشمن، ایست و بازرسیهای شبانهروزی و سایر خدمات اجتماعی و امنیتی با قدرت ظاهر شد.
وی بیان کرد: همچنین در بخش جهاد تبیین نقش بسیج پررنگ است و از آنجا که دشمن در سالهای اخیر جنگ ترکیبی را دنبال میکند، تقویت این حوزه سد محکمی برابر توطئههای دشمنان است.
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان خاطرنشان کرد: تولیدات فرهنگی در سطوح مختلف، محرومیت زدایی به ویژه بیابان زدایی، کاشت درخت و نهال، ساخت و تعمیر منازل، اهدای جهیزیه، اهدای لوازم تحریر و بسته معیشتی ساخت مدرسه، در حوزه اقتصاد مقاومتی و کارگاههای خانگی، در حوزه انرژی پاک، احداث پنلهای خورشیدی، مشاوره حقوقی، اردوهای جهادی و راه اندازی میز خدمت از جمله اقدامات مهم بسیج در سال جاری است.
وی بیان کرد: ماموریتهای بسیج در حوزههای مقابله با اقدامات جنگ نرم دشمن و فضای حقیقی و مجازی و همچنین حوزههای دفاعی و امنیتی نیز چشمگیر بوده است.
سرتیپ پاسدار شاهوارپور تاکید کرد: برنامهریزیهای لازم نیز انجام شده تا ظرفیت مردم و بسیج در کنار نیروهای مسلح برای روزهای سخت و هرگونه تجاوز دشمن تقویت شود.
وی با اشاره به بخشی از برنامههای هفته بسیج در خوزستان گفت: از جمله برنامههای بسیج در این هفته اکران فیلم، اجرای سرود، تهیه و توزیع محصولات فرهنگی، حضور در نماز جمعه، اعزام گروههای پزشکی به مناطق محروم، افتتاح جشنواره پوشاک ایرانی و اسلامی، رزمایش کمک به واکسیناسیون دامها در استان، تولید و بازنشر تولیدات فرهنگی، یادواره شهدا، برگزاری نشستهای بصیرتی، نشستهای استانی مبلغین، دیدار با خانواده شهدا با اولویت شهدای جنگ ۱۲ روزه، برپایی ایستگاه سلامت در مصلیهای نماز جمعه، گشتهای رضویون، اختتامیه سوگواره یاس نبی در تپه شهدا شهرستان لالی، تجلیل از قهرمانان مدالآور، اجتماعات بزرگ دختران زهرایی و فاطمی و جشنواره بومی و محلی، اختتامیه جشنواره ابوذر، افتتاح چندین مدرسه در مناطق محروم، اهدای جهیزیه و اجرای چند طرح عمرانی است.
فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان همچنین با تاکید بر ثبت آثار شهدای دوران دفاع مقدس گفت: اقدامات ارزشمندی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جدید با دفاع مقدس انجام شده و تاکنون بیش از هفت میلیون سند گردآوری و در حال ثبت است.
حاکمیت تفکر بسیجی در ایران و انقلاب اسلامی رمز موفقیت ما است
نماینده ولی فقیه در سپاه خوزستان گفت: امروز بقای انقلاب به واسطه غالب بودن تفکر بسیجی در جامعه و خلق حماسه ۹ دی و رویدادهای حماسی نظیر آن حاصل همین تفکر بسیجی است.
حجتالاسلام موسی پولادی افزود: مردم با وجود فشارهای فراوان، اما در جنگ ۱۲ روزه به میدان آمدند و با قدرت از نیروهای مسلح حمایت کردند و این نیز همان تفکر بسیجی است.
وی بیان کرد: این تفکر بسیجی در غزه و یمن نیز شگفتی ساز شد و بی شک به زودی این تفکر فاطمی در سراسر جهان غالب خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در سپاه خوزستان گفت: بسیج طلاب نیز در کنار بسیج دانشجویی و سایر اقشار بسیج به عنوان علمدار، فعالیتهای خوبی در سطح استان دارند که این هفته را به این مجموعه و جامعه روحانیت نیز تبریک میگوییم.
هفته بسیج امسال با شعار مردم اقتدار ملی از ۳۰ آبانماه آغاز و تا ۶ آذرماه ادامه دارد.
روز جمعه باعنوان بسیج، خودباوری، خداباوری، شنبه یکم آذرماه بسیج، فرهنگ انقلابی، هویت ملی، یکشنبه دوم آذر بسیج، جهاد علمی، پیشرفت و آبادانی، دوشنبه سوم آذرماه، بسیج، مکتب علوی، تفکر فاطمی، سه شنبه چهارم آذرماه به عنوان بسیج، مردمباوری، خدمتمحوری، چهارشنبه پنجم آذر به عنوان بسیج، اقتدار، اتحاد مقدس، پنجشنبه ۶ آذرماه به عنوان بسیج، مقاومت، جهاد و شهادت نامگذاری شده است.