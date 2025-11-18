

مدیرعامل سازمان آتش نشانی قائم شهر در گفت‌و‌گو با مدیرعامل سازمان آتش نشانی قائم شهر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ گفت: در این حادثه که ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه صبح امروز اتفاق افتاد ماموران نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه مراجعه و اقدام به کمک رسانی به مصدومان کردند.

رستم پور افزود: با گزارش کارشناسان این حادثه به دلیل بازدید‌های مستمر و اقدامات فنی دوره‌ای توسط شهرداری قائم شهر موجب شد تا بالابر از طبقه چهارم با چند ترمز و کاهش سرعت به زمین برخورد کند و این امر باعث حداقل خسارت شده است.

او یادآور شد: در این حادثه یکی از کارکنان شهرداری هیج آسیبی ندید و سه نفر دیگر که یکی از آنها کارمند زن شهرداری بود از ناحیه پا دچار شکستگی و تحت درمان قرار گرفت و دو نفر دیگر که یکی ارباب رجوع و فرد دیگر پیمانکار شهرداری بود دچار کوفتگی و آسیب جزئی شدند که پس از رسیدگی در اورژانس بیمارستان رازی قائم شهر آماده ترخیص شدند.