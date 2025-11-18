سقوط آسانسور شهرداری قائم شهر سه مصدوم داشت
سقوط آسانسور ساختمان شهرداری قائم شهر که صبح امروز رخ داد تلفات جانی نداشت.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی قائم شهر در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ گفت: در این حادثه که ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه صبح امروز اتفاق افتاد ماموران نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه مراجعه و اقدام به کمک رسانی به مصدومان کردند.
رستم پور افزود: با گزارش کارشناسان این حادثه به دلیل بازدیدهای مستمر و اقدامات فنی دورهای توسط شهرداری قائم شهر موجب شد تا بالابر از طبقه چهارم با چند ترمز و کاهش سرعت به زمین برخورد کند و این امر باعث حداقل خسارت شده است.
او یادآور شد: در این حادثه یکی از کارکنان شهرداری هیج آسیبی ندید و سه نفر دیگر که یکی از آنها کارمند زن شهرداری بود از ناحیه پا دچار شکستگی و تحت درمان قرار گرفت و دو نفر دیگر که یکی ارباب رجوع و فرد دیگر پیمانکار شهرداری بود دچار کوفتگی و آسیب جزئی شدند که پس از رسیدگی در اورژانس بیمارستان رازی قائم شهر آماده ترخیص شدند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی قائم شهر همچنین به شهروندان توصیه کرد مسائل ایمنی و فنی بالابرها را در آپارتمانها و ساختمانها برای جلوگیری از هرگونه حوادث ناگوار جدی بگیرند.