مدیرکل استاندارد استان البرز از صدور یک‌هزار و ۸۱۹ گواهی ایمنی آسانسور از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون خبر داد و گفت: صدور گواهی‌های ادواری آسانسور در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مسعود جوادی گفت: دریافت گواهی ایمنی اولیه و ادواری برای همه آسانسور‌های برقی الزامی است و شرکت‌های بیمه باید از بیمه کردن آسانسور‌های فاقد تأییدیه استاندارد خودداری کنند.

وی افزود: امسال در مجموع یک‌هزار و ۸۱۹ گواهی ایمنی آسانسور صادر شده که شامل یک‌هزار و ۳۳ گواهی ایمنی اولیه، ۷۵۹ گواهی ادواری و ۲۷ گواهی تأیید نوع است.

مدیرکل استاندارد البرز گفت: صدور گواهی ادواری آسانسور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۵ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۳ نیز ۵.۲ درصد افزایش یافته است.

جوادی با بیان اینکه آسانسور «دروازه‌ای به سوی ایمنی یا حادثه» است، تاکید کرد: نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور تنها باید توسط شرکت‌های دارای مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شود و فعالیت افراد یا شرکت‌های فاقد صلاحیت در این زمینه سبب بروز خسارت‌های جانی و مالی برای مصرف‌کنندگان می‌شود.

وی افزود: پس از اتمام مراحل نصب و تعمیر توسط شرکت‌های مجاز، اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به نشانی https://lift.inso.gov.ir ثبت شده و پس از انجام بازرسی کارشناسی توسط شرکت‌های دارای تأیید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد، گواهی ایمنی به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

جوادی با تأکید بر لزوم توجه مدیران ساختمان‌ها به اخذ یا تمدید گواهی ایمنی آسانسور گفت: مدیران ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری باید پیش از پایان اعتبار یک‌ساله گواهی خود نسبت به تمدید آن اقدام کنند.

جوادی یادآور شد: شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت گواهی ایمنی آسانسور در درگاه ملی مجوز‌ها و همچنین در بخش ایمنی آسانسور سامانه یادشده در دسترس عموم شهروندان قرار دارد.