به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مردم علی آباد کتول آماده استقبال از شهدای گمنام شدند.

قرار است سه شهید گمنام در گرگان ،یک شهید گمنام در علی آباد کتول و یک شهید گمنام در مراوه تپه تشییع و به خاک سپرده شود.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گلستان گفت : پبکر مطهر شهدای گمنام چهارشنبه ۲۸ آبان با استقبال مردم در ورودی غرب استان در شهر بندرگز وارد استان می شود.

سرهنگ محمد رضا کاظمی افزود : مراسم وداع با شهدای گمنام شب دوشنبه دوم آذر در حسینیه عاشقان ثارالله گرگان برگزار خواهد شد.

وی گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام هم روز دو شنبه سوم آذر همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از حسینه عاشقان ثارالله تا آستان مقدس امامزاده عبدالله گرگان گزار می شود.