رشد ۳۳ درصدی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر گفت: در ۷ ماه امسال بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده که نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است.