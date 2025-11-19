رشد ۳۳ درصدی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریها
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر گفت: در ۷ ماه امسال بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز شده که نسبتبه مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احمد حسینپور اظهار کرد: در ۷ ماه نخست امسال بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری، فرمانداریها و مناطق عشایری استان واریز شده است.
وی افزود: این میزان واریز مالیات بر ارزش افزوده نسبتبه مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته که نشاندهنده روند رو به رشد منابع مالیاتی استان است.
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر با اشاره به جزئیات نحوه توزیع این منابع مالی، اضافه کرد: از مجموع منابع واریزی، بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال به حساب شهرداریهای استان واریز شده است که سهم عمدهای از توسعه شهری و طرحهای عمرانی را تامین میکند.
وی ادامه داد: همچنین بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب دهیاریهای استان، حدود ۷۹۵ میلیارد ریال به فرمانداریها و بیش از ۳۳۹ میلیارد ریال نیز به مناطق عشایری اختصاص یافته است.
حسینپور با بیان اینکه منابع مالیاتی نقش کلیدی در عمران، آبادانی و توسعه زیرساختهای استان دارند، تصریح کرد: توزیع هدفمند این منابع موجب ارتقای خدمات عمومی، توسعه امکانات شهری و روستایی، رشد حوزههای بهداشت و ورزش و همچنین تقویت زیرساختهای مناطق عشایری شده است.