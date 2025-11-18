پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از آغاز آزمونهای غربالگری سلامت روان دانش آموزان دوره ابتدایی با بیش از هزار رابط مشاور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رسول شیدایی افزود: این طرح در راستای تحقق برنامههای نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) و به منظور شناسایی دانش آموزان با وضعیت پرخطر روانی و اجتماعی اجرا میشود.
او تصریح کرد: در این طرح، هزار و ۵۵ آموزگار دارای مدرک روانشناسی و مشاوره به عنوان رابط مشاور انتخاب شدند تا اهدافی همچون پیشگیری و کنترل آسیبهای روانی ـ اجتماعی، ارتقای سلامت روان دانشآموزان، توانمندسازی والدین و کارکنان مدارس، آموزش مهارتهای زندگی و خودمراقبتی، رصد و پایش وضعیت تحصیلی و رفتاری دانشآموزان و مداخله سریع در فوریتهای روانی ـ اجتماعی محقق شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: دانشآموزانی که در غربالگری با وضعیت قرمز یا پرخطر شناسایی شدند، توسط رابطان مشاور مورد مصاحبه تشخیصی قرار میگیرند و در صورت نیاز به مراکز مشاوره خدمات روانشناختی ارجاع داده میشوند.