درخشش چابکسواران ۱۵ استان در پایان رقابتهای اسبدوانی یزد
سیوسومین دوره مسابقات اسبدوانی استان یزد با حضور بیش از ۱۲۰ رأس اسب از ۱۵ استان کشور، در مجتمع سوارکاری صفائیه به خط پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
سیوسومین دوره مسابقات اسبدوانی استان یزد در هفته پایانی خود و در جریان رقابتهایی که طی دو روز در مجتمع سوارکاری صفائیه برگزار شد، با حضور گسترده ورزشکاران و علاقهمندان این رشته به کار خود پایان داد.
رئیس هیئت سوارکاری استان یزد در حاشیه رقابتها اظهار کرد:در این دوره بیش از ۱۲۰ رأس اسب و بیش از ۴۰ چابکسوار از یزد و استانهای مختلف کشور حضور یافتند و مسابقات در مسافتهای هزار و چهارصد و هزار و هشتصد متر در هفت دور برگزار شد.
ابوطالبی افزود: حضور شرکتکنندگانی از ۱۵ استان کشور از جمله تهران و سطح بالای کمی فنی رقابتها نشان میدهد که آینده روشنی برای توسعه اسبدوانی یزد قابل پیشبینی است.
او افزود: همکاری کمیته اسبدوانی و مجموعه پیشتازان نقش مهمی در کیفیت برگزاری این دوره داشت.
رئیس کمیته اسبدوانی استان یزد نیز با اشاره به استقبال گسترده تماشاگران و فعالان صنعت اسب گفت: هفته پایانی مسابقات اسب عرب کشور، یکی از بهترین و پربارترین فصلهای رقابتهای اسبدوانی بود و یزد توانست میزبان شایستهای برای ورزشکاران و تیمهای شرکتکننده باشد.
خانی افزود: مجموع جوایز نقدی نزدیک به هشت میلیارد تومان میان اسبهای برتر، مالکین، مربیان و چابکسواران توزیع شد.
این رقابتها در فضایی پرشور با حضور تماشاگران پرشمار برگزار شد و با معرفی برترینهای دور پایانی، سیوسومین دوره مسابقات اسبدوانی استان یزد بهصورت رسمی به پایان رسید.