سی‌وسومین دوره مسابقات اسب‌دوانی استان یزد با حضور بیش از ۱۲۰ رأس اسب از ۱۵ استان کشور، در مجتمع سوارکاری صفائیه به خط پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سی‌وسومین دوره مسابقات اسب‌دوانی استان یزد در هفته پایانی خود و در جریان رقابت‌هایی که طی دو روز در مجتمع سوارکاری صفائیه برگزار شد، با حضور گسترده ورزشکاران و علاقه‌مندان این رشته به کار خود پایان داد.

رئیس هیئت سوارکاری استان یزد در حاشیه رقابت‌ها اظهار کرد:در این دوره بیش از ۱۲۰ رأس اسب و بیش از ۴۰ چابک‌سوار از یزد و استان‌های مختلف کشور حضور یافتند و مسابقات در مسافت‌های هزار و چهارصد و هزار و هشتصد متر در هفت دور برگزار شد.

ابوطالبی افزود: حضور شرکت‌کنندگانی از ۱۵ استان کشور از جمله تهران و سطح بالای کمی فنی رقابت‌ها نشان می‌دهد که آینده روشنی برای توسعه اسب‌دوانی یزد قابل پیش‌بینی است.

او افزود: همکاری کمیته اسب‌دوانی و مجموعه پیشتازان نقش مهمی در کیفیت برگزاری این دوره داشت.

رئیس کمیته اسب‌دوانی استان یزد نیز با اشاره به استقبال گسترده تماشاگران و فعالان صنعت اسب گفت: هفته پایانی مسابقات اسب عرب کشور، یکی از بهترین و پربارترین فصل‌های رقابت‌های اسب‌دوانی بود و یزد توانست میزبان شایسته‌ای برای ورزشکاران و تیم‌های شرکت‌کننده باشد.

خانی افزود: مجموع جوایز نقدی نزدیک به هشت میلیارد تومان میان اسب‌های برتر، مالکین، مربیان و چابک‌سواران توزیع شد.

این رقابت‌ها در فضایی پرشور با حضور تماشاگران پرشمار برگزار شد و با معرفی برترین‌های دور پایانی، سی‌وسومین دوره مسابقات اسب‌دوانی استان یزد به‌صورت رسمی به پایان رسید.