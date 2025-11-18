در دیدار استاندار مازندران با نخست‌وزیر داغستان؛ بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ استاندار مازندران، در دیدار با عبدالمسلم عبدالمسلموف، نخست‌وزیر جمهوری داغستان، در حاشیه اجلاس استانداران استان‌های ساحلی خزر در گیلان بر ضرورت گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری میان دو منطقه تأکید و این همکاری‌ها را زمینه‌ساز ارتقای جایگاه بین‌المللی و رفاه مردمی دانست

مهدی یونسی رستمی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مازندران در حوزه کشاورزی، گردشگری و صنایع تبدیلی گفت: مازندران با ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر و تأمین ۱۳ درصد امنیت غذایی کشور، جایگاه ویژه‌ای در تولید برنج، مرکبات، گوشت سفید و محصولات باغی دارد.

او با بیان اینکه ایجاد بازارچه‌های مشترک، خطوط کشتیرانی منظم و صندوق‌های مالی مشترک می‌تواند تبادلات اقتصادی را تسهیل کند، افزود: برگزاری جشنواره‌های مشترک فرهنگی و فعال‌سازی خواهرخواندگی ساری با شهر‌های داغستان، زمینه‌ساز نزدیکی بیشتر ملت‌ها خواهد بود.

استاندار مازندران ادامه داد: مازندران با برخورداری از ظرفیت‌های علمی و زیرساخت‌های گردشگری سلامت، آماده توسعه همکاری در این حوزه است.





نخست‌وزیر داغستان نیز در این نشست ضمن قدردانی از میزبانی گرم، ایران را شریک راهبردی و نزدیک جمهوری داغستان خواند و گفت: بیش از ۹۰ درصد کالا‌های صادراتی ما از طریق بنادر خزر جابجا می‌شود و همکاری با ایران می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی در حوزه کشتی‌سازی، حمل‌ونقل دریایی و تجارت ایجاد کند.





عبدالمسلم عبدالمسلموف، با اشاره به اهمیت روابط تجاری و فرهنگی میان دو کشور افزود: فعال‌سازی خطوط سبز گمرکی، راه‌اندازی کشتی‌های مسافری در دریای خزر و توسعه همکاری‌های ورزشی و دانشجویی از جمله برنامه‌های مشترک خواهد بود.





این نشست با توافق طرفین برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری پایان یافت و مقرر شد برنامه‌های مشترک در آینده نزدیک عملیاتی شود.