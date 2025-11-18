پخش زنده
با هوشیاری پلیس لامرد ، محموله سیگارهای ۲۳ میلیاردی دود نشد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از کشف ۴۸۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز در بازرسی از ۲ دستگاه پژو ۴۰۵ خبر داد.
سرهنگ حسن امجدیان اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی لامرد حین کنترل محورهای مواصلاتی به ۲ خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شده و دستور ایست دادند و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بررسی از این خودروها در مجموع ۴۸۰ هزار نخ سیگار غیرمجاز را کشف کردند.
فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه ارزش کالاهای کشف شده توسط کارشناسان ۲۳ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.