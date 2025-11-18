پخش زنده
مجری طرح اصلاح نژاد گاومیش خوزستان گفت: ۲۰ راس گاومیش اصلاح شده از هسته مرکزی اصلاح نژاد گاومیش بومی خوزستان به گله پیشرو یکی از شرکتهای کشت و دام استان منتقل شد که این اقدام، گامی بزرگ در راستای گسترش فاز عملیاتی اصلاح نژاد گاومیش بومی استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود امیری رودبار بیان کرد: این رویداد مهم، نخستین گام عملی در ارتباط مستقیم بین هسته اصلاح نژادی و گلههای مردمی بهشمار میآید و آغازگر مرحلهای جدید از فاز عملیاتی طرح اصلاح نژاد گاومیش بومی خوزستان است.
این عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول اظهار کرد: با این همکاری، انتقال فناوری و نتایج پژوهشی از سطح تحقیقاتی به عرصه تولید، برای نخستینبار در استان تحقق یافته است.
امیری رودبار با بیان اینکه عملکرد تولیدی گاومیش بومی خوزستان طی سالهای اخیر بهصورت چشمگیری افزایش یافته است، گفت: این طرح موجب افزایش میانگین ۵۷ کیلوگرمی تولید شیر در یک دوره ۲۷۰ روزه شده که معادل چهار درصد رشد سالانه در این صنعت ارزشمند است.
وی به افزایش چربی شیر سالانه ۰.۰۳۲ درصدی و تولید چربی ۵.۶ کیلوگرمی در هر دوره ۲۷۰ روزه گاومیش اصلاح شده اشاره کرد و افزود: افزون بر این، درصد پروتئین شیر نیز بهطور متوسط ۰.۰۱ درصد و تولید پروتئین ۲.۱ کیلوگرم در سال افزایش یافته است.
مجری طرح اصلاح نژاد گاومیش استان خوزستان بیان کرد: این نتایج برای نخستینبار ثابت میکند که اصلاح نژاد علمی و هدفمند میتواند بهطور موثر موجب ارتقای کمی و کیفی تولیدات گاومیش بومی خوزستان شود.
وی افزود: انتقال این بهبودهای ژنتیکی و عملکردی به گلههای مردمی نیز میتواند گامی موثر در افزایش درآمد و پایداری اقتصادی گاومیشداران استان باشد.
امیری رودبار بیان کرد: این افزایش ظرفیت میتواند نقش بسزایی در تسریع فرآیند اصلاح نژاد، بهبود شاخصهای تولید شیر و گوشت و ارتقای بهرهوری در صنعت گاومیش استان خوزستان ایفا کند؛ انتقال این دامها در قالب یک قرارداد پژوهشی رسمی انجام شد که به موجب آن، گاومیشهای اصلاحشده با ۱۰ درصد بالاتر از قیمت بازار به فروش رسید.
وی افزود: این امر بیانگر ارزش افزوده ژنتیکی و اقتصادی دامهای اصلاحشده و ظرفیت بالای درآمدزایی از مسیر اجرای برنامههای علمی اصلاح نژاد در استان است.
مجری طرح اصلاح نژاد گاومیش استان خوزستان این دستاورد ارزشمند را حاصل بیش از ۳۰ سال تلاش و پشتکار محققان و کارشناسان ایستگاه تحقیقات علوم دامی مرکز صفیآباد دانست که با هدف ارتقای بهرهوری، حفظ و توسعه ژنتیک بومی و پایداری تولید گاومیش در خوزستان انجام شده است.