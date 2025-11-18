رییس اداره راه و شهرسازی اندیمشک گفت: ۲۲۰ واحد مسکونی گام نخست طرح نهضت ملی مسکن در اندیمشک پایان یافته و زیرساخت خدماتی این طرح نیز تکمیل و آماده واگذاری به متقاضیان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین فرهادزاده بیان کرد: ساکنان طرح‌های مسکن مهر به دلیل اجرا نشدن زیرساخت‌های خدماتی تا سال‌ها با چالش مواجه بودند به همین دلیل در طرح ملی مسکن تحویل واحد‌های مسکونی به تکمیل زیرساخت‌ها منوط شد.

وی افزود: تحویل واحد‌ها به متقاضیان براساس شیوه نامه‌های ابلاغی، پس از اتمام تمام خدمات روبنایی و زیرساختی از جمله تکمیل انشعاب‌های آب، برق و گاز، تکمیل پیاده رو‌ها و آسفالت همه معابر انجام می‌شود که این موضوع موجب الزام دستگاه‌ها و سرعت بخشی به تکمیل این زیرساخت‌ها شده است.

رییس اداره راه و شهرسازی اندیمشک گفت: طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان در هشت هکتار و در قالب ۲ گام (فاز) اجرا می‌شود که گام نخست این طرح با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی آماده واگذاری به متقاضیان و گام دوم این طرح دارای پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی است.

وی ادامه داد: این تعداد واحد مسکونی در ۲ سایت مجزا و در بلوک‌های چهار واحدی در ۲ طبقه ساخته شده که میانگین متراژ این واحد‌ها ۱۰۰ مترمربع است.

فرهادزاده با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای الحاق زمین‌های مسکن ملی شهر آزادی اندیمشک بیان کرد: زمین طرح مسکن ملی شهر آزادی به وسعت ۳۰ هکتار در مراحل نهایی فرآیند اداری و قانونی برای تخصیص و الحاق به این شهر است.

وی با بیان اینکه درمجموع احداث یک هزار و ۶۴ واحد در قالب طرح مسکن ملی در اندیمشک هدف گذاری شده است، ادامه داد: طرح مسکن ملی شهر آزادی اندیمشک شامل قطعه زمین‌هایی با متراژ ۲۰۰ مترمربع است که این زمین‌ها به ۴۱۹ نفر از متقاضیان که ثبت نام آنها در سامانه تایید و نهایی شده است، واگذار می‌شود.