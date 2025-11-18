پخش زنده
وزیر توسعه روستایی افغانستان گفت: رفت و آمد پهپادهای ناشناس در حریم هوایی این کشور برای ما پذیرفتنی نیست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، محمد یونس آخندزاده وزیر توسعه روستایی افغانستان در همایشی در قندهار گفت: رفت و آمد پهپادهای ناشناس در حریم هوایی این کشور برای حکومت افغانستان پذیرفتنی نیست و برای توقف آن تلاشهای جدی آغاز شده است.
آخندزاده افزود: علاوه بر حفاظت از مرزهای زمینی، تامین امنیت حریم فضایی افغانستان از اولویتهای حکومت افغانستان است که روی آن کار میشود.
او در ادامه درباره اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان گفت: این اقدام، تلاش بینتیجه برای وارد آوردن فشار بر امارت اسلامی است.
آخندزاده گفت: بسیاری از مهاجران داراییهای خود را هنگام بازگشت از دست میدهند.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که قبل از این مقامات حکومت افغانستان گفته بودند، پهپادهای آمریکایی با عبور از حریم هوایی پاکستان وارد این کشور میشوند.