رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به مشکلات مدیریتی و ضعف ارتباط بخش خصوصی گفت: رویکرد‌های سطحی در سیاستگذاری، حل مسائل گردشگری خوزستان را ممکن نمی‌سازد و فعال‌سازی بخش خصوصی و بازتعریف ساختار کمیسیون ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هادی شرفی در نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اهواز با حضور اعضای هیئت‌رئیسه این کمیسیون که امروز ۲۷ آبان برگزار شد، اظهار کرد: استان خوزستان همچنان با برخی چالش‌های مدیریتی جدی روبه‌روست و این واقعیت را باید پذیرفت.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نباید منتظر تصمیم‌گیری دولتی بماند، ادامه داد: قرار نیست مدیران دولتی برای بخش خصوصی نسخه بنویسند. بخش خصوصی باید مشکلات خود را در سطح استان و کشور پیگیری کند تا بتواند حقوق خود را مطالبه کند.

شرفی با انتقاد از فاصله ایجادشده میان متولیان دولتی و فعالان گردشگری تصریح کرد: این فاصله به‌راحتی می‌تواند بازار کار در این حوزه را تضعیف کند. انتظار داریم دستگاه‌های متولی ارتباط کاری با کمیسیون گردشگری را تقویت کنند.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه مسائل این حوزه با چند نمایشگاه یا چند عکس حل نخواهد شد، اظهار کرد: رویکرد‌های سطحی نمی‌تواند مشکلات گردشگری استان را برطرف کند.

وی درباره ساختار جدید کمیسیون گفت: برای چابک‌سازی، تعداد کمیته‌ها کاهش یافته است و یک مشاور و یک کارشناس مسئول برای پیشبرد امور انتخاب شده‌اند.

شرفی همچنین از تشکیل کمیته جدیدی با عنوان «کمیته چالش‌ها» در کمیسیون گردشگری اتاق اهواز خبر داد و افزود: جلسات کمیسیون از دو هفته آینده تا پایان سال به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و مدیران دستگاه‌های مرتبط برای بررسی مسائل دعوت خواهند شد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به انجام مقدمات برگزاری نمایشگاه گردشگری سلامت تهران اظهار کرد: مکاتبات لازم آغاز شده است تا غرفه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های سلامت، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های استان فراهم شود.

شرفی همچنین از آماده بودن فهرست ۱۵ تا ۱۶ پروژه سرمایه‌گذاری گردشگری در شهر‌های مختلف استان خبر داد و گفت: این فهرست برای دعوت از سرمایه‌گذاران در حال ارسال به معاونت اقتصادی استانداری است.

وی درباره دستور جلسه آینده نیز عنوان کرد: نشست بعدی به موضوع گردشگری آبی و مجموعه‌های تفریحی کارون اختصاص دارد و نمایندگان شهرداری، سازمان برق، استانداری، میراث فرهنگی، تربیت بدنی، انجمن قایقرانی و پارک آبی کیانشهر به این جلسه دعوت خواهند شد.

صفدر پیرمرادی نائب‌رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز در این نشست اظهار کرد: با توجه به هزینه پایین ایجاد شغل در بخش گردشگری، این حوزه می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های اصلی خوزستان در ایجاد اشتغال پایدار تبدیل شود.

وی با اشاره به جایگاه نامتوازن خوزستان در اقتصاد کشور افزود: سهم خوزستان در اقتصاد ملی با وضعیت اشتغال آن هم‌خوان نیست و این ناهماهنگی باید با اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی جبران شود.

پیرمرادی ادامه داد: بخش بزرگی از درآمد کشور از خوزستان تامین می‌شود، اما این استان در شاخص بیکاری همچنان در رتبه‌های بالایی قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان طی سال‌های اخیر مدافع جدی حوزه گردشگری بوده است، بیان کرد: به دلیل پیگیری‌های اتاق، موضوع گردشگری مرتب در ستاد طرح شده و اعضا از این حوزه حمایت می‌کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه سیاستگذاران ملی اظهار کرد: انتظار می‌رود مسئولان کشور توجه بیشتری به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنایع کوچک و صنایع تبدیلی داشته باشند؛ چراکه تمرکز صرف بر پتروشیمی و فولاد، به‌رغم سهم بالا، برای ایجاد اشتغال کافی نیست و حمایت از بخش‌های غیردولتی می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای توسعه و اشتغال فراهم کند.

پیرمرادی با اشاره به نقش گسترده بخش خصوصی در اقتصاد خوزستان گفت: بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های استان توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، از این‌رو سیاستگذاری‌ها باید به‌گونه‌ای جهت‌گیری شود که سهم حوزه‌هایی مانند گردشگری، صنایع کوچک و کشاورزی در اشتغال استان متناسب با ظرفیت‌های موجود افزایش یابد.

وی با اشاره به تفاوت میان هزینه ایجاد شغل در بخش‌های مختلف اقتصادی توضیح داد: براساس برآورد‌های موجود، میزان سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد هر فرصت شغلی در بخش‌ها یکسان نیست. بخش‌هایی مانند گردشگری و صنایع دستی با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از حوزه‌های صنایع بزرگ می‌توانند زمینه اشتغال پایدار را فراهم کنند؛ موضوعی که می‌تواند در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.