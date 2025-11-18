به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر، صبح امروز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴، حوالی قلعه خواجه در استان خوزستان را لرزاند.

زمین‌لرزه در ساعت ۰۹:۱۳:۳۴ صبح امروز و در عمق ۹ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۴۹.۶۲ و عرض جغرافیایی ۳۲.۲۳ ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهر‌ها به محل وقوع زلزله، به ترتیب ۱۶ کیلومتری قلعه خواجه، ۴۳ کیلومتری مسجدسلیمان و ۴۹ کیلومتری ایذه بوده‌اند. همچنین مرکز استان خوزستان، اهواز، در فاصله ۱۳۴ کیلومتری از این کانون قرار داشته است.

گزارشی مبنی بر خسارات جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه اعلام نشده است.