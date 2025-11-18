تالاب نئور اردبیل ظرفیت قرار گرفتن در فهرست تالاب‌های بین‌المللی را دارد، اما باید اقدامات احیا و بازسازی اکوسیستم آن با اولویت در دستور کار قرار گیرد و ما از این کار حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور روز سه شنبه در بازدید از تالاب نئور اردبیل با بیان این مطلب، گفت: در سال‌های گذشته مخاطراتی در حوزطه تالاب نئور اردبیل رخ داده، اما اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت آن دارد تا تنوع زیستی این تالاب ارزشمند حفظ شود.

وی افزود: این ظرفیت زیست محیطی بسیار ارزشمند است و امیدواریم با حمایت استانداری و همت همکاران ما در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، وضعیت تالاب بهبود یابد.

استاندار اردبیل هم در این بازدید گفت: از اولویت‌های ما در استان با توجه به تنوع زیستی موجود، صیانت از گونه‌های جانوری و گیاهی و تکثیر آنهاست و تالاب نئور از این نظر یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب برای استان اردبیل است.

مسعود امامی یگانه افزود: مقرر شده با همت استان و سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ثبت جهانی تالاب نئور پیگیری شود و استفاده از مشارکت مردم در حفاظت منابع زیست محیطی استان نیز با حمایت‌های دولت، در دستور کار است.

وی ادامه داد: امور آب برای تامین آب کشاورزی و دام روستا‌های اطراف تالاب نئور برنامه ریزی کرده است تا ظرفیت‌های زیست محیطی تالاب به خوبی حفظ شود و کمترین دخالت انسان در آن مشاهده گردد.

استاندار اردبیل با اشاره به تاثیر مخرب پسماند در طبیعت گفت: مدیریت پسماند‌ها در حوزه شهرداری‌ها از اولویت هاست و توسعه و تقویت تصفیه خانه‌های استان در برخی شهر‌ها شروع شده است.

تالاب نئور حدود ۵۶۰ هکتار وسعت دارد و در ارتفاعات تالش از رشته کوه البرز غربی و در ۴۸ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اردبیل واقع شده است، زیبایی بی‌نظیر، آب و هوای دل‌انگیز تابستانی و پرورش ماهی قزل‌آلا سبب شده هر سال جمع زیادی از گردشگران داخلی و مسافران سایر استان‌ها برای صید ورزشی و استفاده از طبیعت ناب به نئور سفر کنند.