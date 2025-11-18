به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ در این کارگاه که به مدت سه روز برگزار می شود، استان های مازندران، سمنان، گلستان خراسان شمالی و خراسان رضوی حضور دارند.

محمد حمیدی ،معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار در این همایش گفت : با کمک این سمن ها پیش گیری از اعتیاد به سوی اجتماعی شدن پیش می رود.

در کل کشور بیش از ۲۶۰۰ سازمان مردم نهاد در حوزه پیشگیری از اعتیاد فعالیت دارند.

در استان گلستان ۷۵ سمن در حوزه مقابله با مواد مخدر فعال که ۳۵ سمن در حوزه پیشگیری فعالیت می کنند.