پخش زنده
امروز: -
کارگاه منطقه ای توانمند سازی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری از اعتیاد با حضور پنج استان کشور در گرگان در حال برگزاریست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ در این کارگاه که به مدت سه روز برگزار می شود، استان های مازندران، سمنان، گلستان خراسان شمالی و خراسان رضوی حضور دارند.
محمد حمیدی ،معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار در این همایش گفت : با کمک این سمن ها پیش گیری از اعتیاد به سوی اجتماعی شدن پیش می رود.
در کل کشور بیش از ۲۶۰۰ سازمان مردم نهاد در حوزه پیشگیری از اعتیاد فعالیت دارند.
در استان گلستان ۷۵ سمن در حوزه مقابله با مواد مخدر فعال که ۳۵ سمن در حوزه پیشگیری فعالیت می کنند.