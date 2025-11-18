رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: میانگین نمرات امتحان نهایی پایه یازدهم در کل کشور در سال ۱۴۰۴ رشد داشته که خوزستان با پیشرفت ۳۵ صدم درصدی از سایر استان‌ها پیشتاز بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن زارعی بیان کرد: در کل کشور نیز در پایه دوازدهم با افت نمرات نهایی رو‌به‌رو بودیم که خوزستان در مقایسه با سایر استان‌ها تنزل کمتری داشته و این مورد نشان دهنده ارتقا و رشد آموزش و پرورش استان در کیفیت آموزش است.

وی در ادامه با اشاره به تعطیلی مدارس استان به دلیل آلودگی هوا گفت: برای جلوگیری از افت تحصیلی در خوزستان به واسطه تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا، مدیر کل آموزش و پرورش استان از تعطیل شدن متوسطه دوم جلوگیری کرد که این اقدام تاثیر بسزایی در کاهش تنزل تحصیلی دانش آموزان خواهد داشت.

زارعی اظهار کرد: مدارس به هیچ عنوان تعطیل نمی‌شوند و آموزش در فضای مجازی پایدار است و ضرورت دارد که ارتباط بین دانش آموز و معلم‌ها برای تقویت حوزه آموزش قوی‌تر و پررنگ‌تر شود.

خوزستان یک میلیون و یکصد و ۵۰ هزار دانش آموز دارد.