خیر اردکانی مبلغ ۵۰ میلیون تومان به حساب جمعیت هلال‌احمر اردکان برای کمک به مردم مظلوم غزه واریز کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد، یکی از خیرین نیک‌اندیش شهرستان اردکان مبلغ ۵۰ میلیون تومان را برای حمایت از مردم مظلوم غزه به حساب جمعیت هلال‌احمر واریز کرد.

این اقدام ارزشمند نمونه‌ای از روحیه همدلی و نوع‌دوستی مردم شهرستان است که همواره در صحنه‌های انسان‌دوستانه پیش‌قدم بوده‌اند.

این کمک در چارچوب طرح‌های حمایتی و بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر برای تجمیع و ارسال کمک‌های اهدایی به مردم غزه مصرف خواهد شد.