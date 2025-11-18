به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان سال ۱۴۰۴ ایران، فردا چهارشنبه ۲۸ آبان ماه با هفت دیدار آغاز می‌شود تا شروع این رقابت‌ها با جدال فولادی‌ها و پنجاه‌ویکمین شهرآورد خودروسازان همراه با بازگشت هیجان این رشته ورزشی به سالن‌های والیبال کشور باشد.

بر اساس اعلام سازمان لیگ همه این دیدار‌ها از ساعت ۱۶ آغاز می‌شود.

در یکی از دیدار‌های هفته نخست، تیم مهرگان نور نماینده مازندران، فردا در سالن شهید سلیمانی اردکان مهمان تیم چادر ملو است.

چادر ملو اردکان نماینده کویر ایران در هفته نخست میزبان مهرگان نور تیمی از سرزمین شمالی کشور است که از نظر بافت جغرافیای تفاوت زیادی با یکدیگر دارند، اما از نظر سطح فنی دو تیم از مدعیان محسوب می‌شوند که به راحتی به حریفان امتیاز نمی‌دهند.

تیم مهرگان نور فصل گذشته در مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر والیبال، با شکست مقابل فولاد سیرجان ایرانیان از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازماند.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی، فردا میزبان فولاد مبارکه سپاهان است. نماینده اصفهان که مجددا لیگ برتری شده است در این مسابقه حساس هفته نخست برای اثبات توانایی‌های خود به میدان می‌رود و شاگردان بهروز عطایی نیز به دنبال استارت مسابقات امسال با شکست حریف فولادی هستند.

تیم شهداب یزد نایب قهرمان دو دوره گذشته میزبان تیم تازه به لیگ آمده استقلال گنبد است. گنبدی‌ها به دنبال استارت طوفانی در مسابقات بعد از چند سال دوری هستند، اما حریف نخست آنها تیم قدرتمندی است که مهدی مهدوی بازیکن نسل طلایی والیبال ایران هدایت آن را برعهده دارد.

تیم‌های پاس گرگان و مس رفسنجان در دیگر مسابقه این هفته در سالن امام خمینی (ره) شهر گرگان به مصاف یکدیگر می‌روند. پاسی‌ها در سال گذشته با کسب رتبه نهم به کار خود پایان دارند و مس هم در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و با توجه به افزایش تیم‌های لیگ برتری به ۱۴ تیم سقوط نکرد. هر دو تیم برای این مسابقه برنامه خاص دارند تا شروع خوبی رقم بزنند.

شاگردان عبدالرضا علیزاه در تیم شهرداری ارومیه در هفته نخست لیگ برتر مردان در خانه والیبال تهران میهمان صنعتگران امید هستند. شهرداری ارومیه در سال گذشته که لیگ برتر مردان مقام سومی نداشت به همراه چادر ملو در جایگاه چهارم قرار گرفت و امسال به دنبال استارت آتشین در لیگ برتر مردان است، اما باید به مصاف تیم صنعتگران امید با هدایت غلامرضا مومنی مقدم که عنوان قهرمانی جهان در رده سنی ۲۱ سال را برای کشور به ارمغان آورد، برود.

تیم طبیعت اسلامشهر که سال گذشته با کسب رتبه پنجمی به کار خود پایان داد، امسال در هفته نخست میزبان تیم رازین پلیمر است، تیمی که از دسته یک مردان به لیگ برتر صعود کرد و با اکثر بازیکنان سال گذشته خود در این رقابت‌ها شرکت کرده است.

ابراهیم وادی در اسلامشهر با طبیعت سومین سال حضور خود را در لیگ برتر والیبال مردان تجربه می‌کند و به مصاف زارین پلیمر تازه وارد خواهد رفت، رازینی‌ها که نخستین روز حضور خود در لیگ برتر والیبال مردان را در اسلامشهر تجربه خواهند کرد.

شهرآورد سنتی خودروسازان تهرانی آخرین مسابقه هفته نخست لیگ برتر مردان است که این جدال سنتی اهمیت بسیار زیادی برای دو تیم صنعتی و با سابقه والیبال ایران دارد. جدال اندیشه محمدرضا تندروان با تجربه و رضا صفایی جوان در کسوت سرمربی می‌تواند بر حساسیت‌ها و زیبایی‌های این دربی در سالن زنده یاد حاج محمدرضا یزدانی خرم بیافزاید. چرا که تیم‌های پیکان و سایپا از باشگاه‌های قدیمی والیبال ایران هستند که امسال به ترتیب سی‌وامین و بیست‌وچهارمین حضور خود در لیگ برتر مردان را تجربه می‌کنند. جدال این دو تیم همیشه جذابیت‌های خاص خود را دارد و دیدار رفت مرحله مقدماتی پنجاه‌ویکمین شهرآورد والیبال پایتخت دو تیم خودروساز است.

۴۱ دیدار دو تیم در مراحل مقدماتی ادوار لیگ برتر برگزار شده است و ۹ مسابقه نیز در مرحله پلی‌آف که در اکثر بازی‌های برگزار شده، پیکان فاتح میدان شده است، اما رقابت امسال دو تیم با توجه به حضور محمدرضا تندروان و رضا صفایی در راس کادر فنی حساسیت‌های ویژه خود را دارد.

برنامه هفته نخست لیگ برتر والیبال به قرار زیر است:

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴

چادر ملو اردکان – مهرگان نور

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – فولاد مبارکه سپاهان

سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶

شهداب یزد – استقلال گنبد

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

پاس گرگان – مس رفسنجان

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

صنعتگران امید – شهرداری ارومیه

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – رازین پلیمر

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

پیکان تهران – سایپا تهران

تهران، سالن زنده‌یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۶