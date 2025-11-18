به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ رئیس آموزش پرورش شاهین شهر گفت: این مدرسه با زیر بنای ۳۵۰ متر مربع با هزینه ۶۰۰ میلیون تومانی هزینه باز سازی شده است و به بهره برداری رسید.

مجیری افزود: افتتاح این مدرسه گامی مهم در مسیر تحقق عدالت آموزشی و فراهم‌سازی محیطی استاندارد برای دانش‌آموزان طیف اوتیسم به شمار می‌رودوی افزود این مدرسه فضایی با ایجادامکانات تخصصی و برنامه‌های توان‌بخشی، فرصت یادگیری هدفمند و موثر را برای دانش‌آموزان فراهم خواهد ساخت.