رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اینکه میزان بروز دیابت میان خوزستانیها از میانگین کشوری بالاتر است، از ابتلای بیش از ۱۸ درصد افراد بالای ۲۵ سال خوزستانی به دیابت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار کرد: میزان شیوع دیابت در خوزستان از میانگین کشوری بسیار بالاتر است به طوری که بیش از ۱۸ درصد از خوزستانیهای بالای ۲۵ سال دارای قند خون بالا هستند و با وجود اینکه بیش از ۶۵ درصد از این بیماران تحت درمان قرار دارند، تنها حدود ۱۷ درصد از آنان بیماری کنترلشده دارند.
وی افزود: کنترل دیابت تنها به معنی کنترل قند خون نیست بلکه همزمان باید قند خون، فشار خون و چربی خون بیمار کنترل شود. این موضوع اهمیت آن را نشان میدهد که بیماران صرفا با بررسی قند خون خود تصور نکنند بیماریشان تحت کنترل است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: حدود ۳۰ درصد از افراد مبتلا به دیابت، به عنوان یک بیماری مزمن، دچار اضطراب و پریشانی فکر هستند و قطعا نیاز به مشاوره سلامت روان دارند. همچنین، بیش از ۶۰ درصد از این بیماران نگران بروز عوارض بیماری هستند، اما متاسفانه به دلیل اجرا نکردن درمان صحیح و رعایت نکردن خودمراقبتی، به کنترل مطلوب بیماری نمیرسند، بنابراین بدیهی است که در صورت کنترل نشدن بیماری، عوارض آن بروز خواهد کرد.
وی بیان کرد: عوارض دیابت بر بینایی، عملکرد کلیهها و اعصاب محیطی اثر میگذارد بنابراین، برای پیشگیری از بروز این عوارض، اولویت اول کنترل بیماری است که این موضوع در گرو دریافت مراقبت مناسب در فواصل منظم است. بر اساس نظام ارجاع، این مراقبتها در سطح یک توسط مراقبان سلامت و پزشکان عمومی ارائه میشود و در صورت نیاز، بیماران به سطوح تخصصیتر ارجاع داده میشوند.
شریفی گفت: یک کودک، یک فرد ۲۰ ساله و یک فرد سالمند هر کدام میتوانند به دیابت مبتلا شوند و هر کدام هم مراقبتهای خاص خود را نیاز دارند، بنابراین باید محیطی فراهم شود که با این بیماری سازگار باشد.
وی افزود: باید ببینیم چند درصد از کودکان دیابتی ما در مدرسه از محیط سالم برخوردارند؟ از سوی دیگر در محیط کار، حدود ۴۰ درصد از بیماران دیابتی در سنین بهرهوری (۲۵ تا ۶۰ سال) فوت میکنند یعنی در سن فعالیت، فوت میکنند، اما آیا محیط کار برای یک کارمند دیابتی مناسب است؟ آیا تغذیهای که در زمان کار دریافت میکنیم، سالم است؟
رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: امیدواریم همه مردم غربالگری را جدی بگیرند تا دیابت یا حتی پیشدیابت به موقع تشخیص داده شود. اگر فردی به دیابت مبتلاست، باید مراقبتهای لازم را دریافت کند و تنها به چک کردن قند خون ناشتا اکتفا نکند. همچنین باید سطوح مختلف نظام ارجاع را در دریافت مراقبتها رعایت کنند.
وی اضافه کرد: از همه مهمتر، خودمراقبتی بیماران دیابتی است. بیماران باید یاد بگیرند چگونه بیماری خود را کنترل کنند، زیرا از همه ساعتهای سال، تنها حدود شش ساعت در اختیار مراقب و پزشک است و بقیه زمان در اختیار خود فرد است که باید قند خون خود را مدیریت کند.