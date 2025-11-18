پاییز هزار رنگ در چهار برج و باروق
این روزها طبیعت چهار برج و باروق تجلی گاه هنرنمایی پاییز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همچنان که گذر ایام برگهای تقویم را ورق می زند ، پاییز نیز بر روی برگهای درختان هنرنمایی می کند.
این روزها جلوه گری رنگ ها در طبیعت آبان ماه چهار برج و باروق تماشایی است.
