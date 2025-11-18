پخش زنده
امروز: -
آئین افتتاحیه مرحله نهایی چهلوهشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم در بخش معارفی، روز دوشنبه ۱۰ آذرماه در شهر قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آئین افتتاحیه مرحله نهایی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی، روز دوشنبه ۱۰ آذرماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در سالن همایش مجتمع فرهنگی امامزاده سیدعلی (ع) شهر قم برگزار میشو و آزمون کتبی همۀ رشتهها و گروهها نیز در همان روز از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ برگزار خواهد شد.
بنابر اعلام دبیرخانه مسابقه ها، آزمون شفاهی در همۀ رشتهها و گروهها از ساعت ۱۴ تا ۲۱ روزهای ۱۱ تا ۱۵ آذرماه در سالن همایش مجتمع فرهنگی امامزاده سیدعلی (ع) برگزار خواهد شد.
محل برگزاری مسابقه ها، قم، بلوار ۱۵ خرداد، جنب امامزاده سیدعلی (ع)، سالن همایش مجتمع فرهنگی امامزاده سیدعلی (ع) اعلام شده است.
مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی