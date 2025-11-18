رئیس اداره بهزیستی دزفول بر ضرورت مناسب سازی معابر و خیابان‌های شهر برای تردد معلولان تاکید کرد و گفت: مسوولان ادارات و نهاد‌های اجرایی باید برای حل مشکلات معلولان و افراد ناتوان دغدغه داشته باشند و به مسوولیت‌های خود در قبال این قشر عمل کنند.

ضرورت عمل به مسوولیت‌های اجتماعی ادارات در قبال معلولان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد پیلوار روز سه‌شنبه در نشست کمیته مناسب‌سازی فضا‌های شهری و ادارات دزفول بیان کرد: باید زمینه حضور معلولان و افراد ناتوان در سطح شهر و ادارات فراهم شود تا این قشر نیز خدمات موردنظر را دریافت کنند.

وی اظهارکرد: با اشتغالزایی برای برخی معلولان امید و شوق زندگی برای آنها زنده شده و به انسان‌های فعال و مستقلی تبدیل شده‌اند.

حسین علی گلی کارشناس معاونت عمرانی فرمانداری ویژه دزفول نیز با تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات این نشست گفت: اجرا نشدن مصوبات و پاسخگویی در موعد مقرر از سوی ادارات ترک فعل محسوب و طبق ضوابط نسبت به آنها اقدام خواهد شد.

محمد شهنواز معاون فنی مرکز بهداشت دزفول نیز گفت: پارکینگ‌های طبقاتی باید برای تردد معلولان، سالمندان و بیماران قلبی همسان‌سازی شوند؛ برخی پارکینگ‌ها آسانسور دارند ولی فعال نیستند که باید در این خصوص اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: سالمندان و معلولان با دغدغه‌های بسیاری مواجه هستند که نباید برای تردد در خیابان‌ها درگیر ناترازی خیابان‌ها نیز شوند.

معاون فنی مرکز بهداشت دزفول بر ضرورت مناسب سازی پیاده رو‌ها و خیابان‌ها تاکید کرد و گفت: شهرداری باید قبل از صدور پروانه ساخت، موارد را بررسی کند.

زینب کاهوکار کارشناس مسوول معلولان و سالمندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول نیز گفت: سند راهبردی توسعه در راستای استانداردسازی مراکز دوستدار سالمند تنظیم شده است و براساس آن، تمامی مراکز بهداشتی زیرپوشش قرار می‌گیرند.

وی افزود: در هفته سلامت سالمندان سه مرکز به عنوان مرکز دوستدار سلامت انتخاب شدند و قرار است یک مرکز نیز به عنوان مرکز دوستدار سالمند انتخاب شود.

کارشناس مسوول معلولان و سالمندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم دزفول اظهارکرد: ۶۸ درصد مراکز بهداشتی دزفول رمپ دارند و نیاز است درخصوص همسان سازی پارک دولت و آرامستان‌های دزفول نیز اقدامات لازم انجام شود.

محمدجواد ابول قندی کارشناس مناسب سازی اداره بهزیستی دزفول نیز گفت: حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی و اتوبوس باید برای استفاده معلولان مناسب‌سازی شوند.

وی افزود: از هر بانک حداقل یک شعبه باید برای ارائه خدمات به معلولان مناسب سازی شود.

در این نشست مصوبات نشست پیشین مطرح و در خصوص حل مشکلات معلولان بحث و تبادل نظر شد؛ مناسب سازی ورزشگاه مجدیان، اداره کار، اردوگاه شهید رجایی، مجتمع‌های خدمات رفاهی برای معلولان و سالمندان از جمله مواردی بود که در این نشست مطرح و برای رفع مشکلات افراد ناتوان بحث و تبادل نظر شد.