رضا نواز، سخنگوی صنف جایگا‌ه‌داران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اعلام قیمت پایش بنزین سوپر وارداتی در بورس گفت: مطابق اطلاعات به‌دست‌آمده، قیمت پایه این فرآورده ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است. به این رقم، هزینه حمل‌ونقل از مبادی بنادر تا جایگاه‌ها، حق‌العمل جایگاه و همچنین مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد، همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده که پیش‌تر حدود ۳۰ درصد محاسبه می‌شد، با همراهی دستگاه‌های مسئول به ۱۳ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: قیمت نهایی بنزین سوپر وارداتی در زمان عرضه رسمی اعلام خواهد شد.

سخنگوی صنف جایگا‌ه‌داران تأکید کرد: هیچ‌گونه تغییری در روند سوخت‌رسانی بنزین معمولی و یورو ۴ اعمال نخواهد شد و سهمیه‌ها و قیمت‌ها ثابت می‌ماند. همچنان عرضه بنزین یارانه‌ای و آزاد از طریق کارت سوخت شخصی انجام می‌شود و روال فعلی توزیع بدون تغییر ادامه خواهد داشت.

نواز بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، عرضه بنزین سوپر وارداتی به‌صورت محدود و آزمایشی، ابتدا در تهران و کلان‌شهر‌ها آغاز می‌شود. فهرست جایگاه‌هایی که امکان عرضه این فرآورده را خواهند داشت، به‌صورت شفاف اعلام می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در صورت موفقیت طرح، این فرآیند در ادامه مسیر توسعه یابد.

سخنگوی صنف جایگا‌ه‌داران گفت: تمامی شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده اولویت اصلی خود را بر عرضه صحیح و مطلوب این فرآورده قرار داده‌اند و سودآوری برای این شرکت‌ها در مرحله دوم اهمیت قرار دارد تا مردم بتوانند به‌سهولت از این محصول استفاده کنند.