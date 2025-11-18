به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی در مراسم بهره برداری از مدرسه ۹ کلاسه حضرت فاطمه زهرا (س) تکاب گفت: تا دهه فجر امسال یکهزار و ۵۹۶ کلاس درس در قالب ۲۷۸ پروژه در استان به بهره برداری می‌رسد.

علی اکبر صمیمی، با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مهم دولت در نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی است، افزود: ما معتقدیم آموزش کیفی زمانی محقق می‌شود که زیر ساخت‌های فیزیکی و امکانات آموزشی در همه مناطق به‌صورت عادلانه در دسترس دانش‌آموزان قرار گیرد.

صمیمی، با بیان اینکه آذربایجان‌غربی همچنان با کمبود پنج هزار کلاس درس مواجه است، اظهارکرد: تمام مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانش‌آموز در سطح استان برچیده شده و در ادامه ۱۷ مدرسه سنگی هم تا پایان اسفندماه برچیده خواهد شد.

وی، بر اهمیت عدالت درکیفیت آموزشی تأکید کرد و گفت: عدالت فقط در ساختمان و تجهیزات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه عدالت در کیفیت آموزشی، محور دوم دولت چهاردهم است.

صمیمی افزود: کیفیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مدارس در همه مناطق باید هم‌تراز باشد، و برای این منظور، دوره‌های ویژه ارتقای مهارت حرفه‌ای معلمان، بازآموزی روش‌های نوین تدریس و به‌روزرسانی محتوای آموزشی در دستور کار قرار دارد تا هیچ دانش‌آموزی در هیچ نقطه‌ای از استان احساس فاصله نکند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، همچنین با اشاره به اهمیت تربیت اجتماعی دانش‌آموزان در قالب برنامه "نماد" گفت: موضوع نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) از مهم‌ترین اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت در ابعاد پرورشی و اجتماعی است و امروز "میز نماد" مطالبه اصلی ما از مدیران مدارس است تا در مسیر حمایت اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و هدایت عاطفی و فرهنگی دانش‌آموزان فعال‌تر عمل کنند.

مدرسه ۹ کلاسه حضرت فاطمه‌زهرا (س) تکاب با زیربنای استاندارد و امکانات آموزشی کامل و با مشارکت بنیاد علوی افتتاح شد و زمینه تحصیل ده‌ها دانش‌آموز را فراهم کرده است.