به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم یادبود سومین سالگرد جهادگران شهید؛ «دانیال رضازاده» و «حسین زینال‌زاده» با عنوان «رفیق شهیدم» دیشب با حضور فعالان عرصه اردو‌های جهادی در حسینیه جهاد سازندگی برگزار شد.

در این مراسم؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «سید محمدحسین راجی» مدیر اندیشکده راهبردی سعداء سخنرانی کرد.

شهید رضازاده متولد سال ۱۳۷۶ و متاهل و همچنین شهید زینال‌زاده متولد ۱۳۷۸؛ هر دو دانشجوی رشته الکترونیک دانشگاه فنی شهید منتظری بودند که در آبان سال ۱۴۰۱ توسط اغتشاشگرانی که قصد به تعطیلی کشاندن بازار محله حر عاملی مشهد را داشتند با ضربات چاقو به شهادت رسیدند و به خیل عظیم شهدای مدافع حرم و امنیت پیوستند.