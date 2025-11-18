برگزاری یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه در خرم آباد
یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه خرم آباد با حضور خانوادههای معظم شهدا در مدرسه یادگار امام خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، سرپرست اداره آموزش پرورش ناحیه یک خرم آباد در مراسم گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: شهدا چراغ راه و مسیر روشن سعادتمندی و کمال هستند و ما باید با نور هدایت آنها در مسیر اعتلای جمهوری اسلامی قدم برداریم.
عنایت صادقی افزود: برگزاری این مراسم در مدارس موجب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی بیشتر دانش آموزان با اهداف بلند شهدا در راه دفاع از میهن و رهبری خواهد شد.
در این پایان این مراسم از صبر و ایثار خانوادههای معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه خرم آباد قدر دانی شد.