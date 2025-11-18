به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، سرپرست اداره آموزش پرورش ناحیه یک خرم آباد در مراسم گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: شهدا چراغ راه و مسیر روشن سعادتمندی و کمال هستند و ما باید با نور هدایت آنها در مسیر اعتلای جمهوری اسلامی قدم برداریم.

عنایت صادقی افزود: برگزاری این مراسم در مدارس موجب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی بیشتر دانش آموزان با اهداف بلند شهدا در راه دفاع از میهن و رهبری خواهد شد.