به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از دستگیری شکارچیان غیر مجاز در گشت و کنترل ماموران اجرایی این اداره در روستاهای حاجی بایرام و قهرمان کندی بخش انزل این شهرستان خبر داد.
مختار خانی با اعلام این خبر گفت: ماموران اجرایی این اداره طی گشت و کنترل به منظور جلوگیری ازشکار و صید غیر مجاز موفق به دستگیری شکارچیان غیر مجاز قبل از اقدام به شکار شدند.
وی با اشاره به اینکه از متخلفان دو قبضه سلاح شکاری و مقداری فشنگ کشف و ضبط شد، افزود: این افراد پس از تشکیل پرونده به منظور انجام سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه در پایان خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات محیط زیستی و غیرمجاز موضوع را بلافاصله به این اداره اطلاع دهند.