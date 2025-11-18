رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از دستگیری شکارچیان غیر مجاز در گشت و کنترل ماموران اجرایی این اداره در روستا‌های حاجی بایرام و قهرمان کندی بخش انزل این شهرستان خبر داد.

دستگیری شکارچیان غیر مجاز قبل از شروع به شکار در شهرستان ارومیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از دستگیری شکارچیان غیر مجاز در گشت و کنترل ماموران اجرایی این اداره در روستا‌های حاجی بایرام و قهرمان کندی بخش انزل این شهرستان خبر داد.

مختار خانی با اعلام این خبر گفت: ماموران اجرایی این اداره طی گشت و کنترل به منظور جلوگیری ازشکار و صید غیر مجاز موفق به دستگیری شکارچیان غیر مجاز قبل از اقدام به شکار شدند.

وی با اشاره به اینکه از متخلفان دو قبضه سلاح شکاری و مقداری فشنگ کشف و ضبط شد، افزود: این افراد پس از تشکیل پرونده به منظور انجام سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه در پایان خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات محیط زیستی و غیرمجاز موضوع را بلافاصله به این اداره اطلاع دهند.