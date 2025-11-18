به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،طبق تفاهم نامه سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان و اداره کل نوسازی مدارس استان ، ۹ مدرسه شامل ۲۰ کلاس درس برای توسعه عدالت آموزشی با اولویت در مناطق محروم استان، ایمن سازی فضا‌های آموزشی مدارس هدف از طریق تخریب و بازسازی فضا‌های غیرایمن، جایگزینی کلاس‌های سنگی ناایمن با اولویت نقاط هدف و با ظرفیت بالای دانش آموزی متناسب، ساخته خواهد شد.

۱۲ مدرسه سنگی در مناطق عشایری و روستایی رابر، اسفندقه، عنبرآباد و بافت از توابع استان کرمان وجود دارد که بر این اساس قرار است ۶ مدرسه به همت سپاه، پنج مدرسه به همت بنیاد علوی و یک مدرسه به همت یکی از خیران ساخته تا مدارس سنگی در کرمان برچیده شوند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در آیین آغازساخت ۹ مدرسه جایگزین مدارس سنگی مدرسه سه کلاسه روستای آبشور بخش اسفندقه جیرفت گفت: این طرح از اولویت‌های طرح نهضت توسعه عدالت فضای آموزشی است و در راستای طرح‌های محرومیت‌زدایی، توسعه عدالت آموزشی و ارتقای فضای تحصیلی در مناطق کم‌برخوردار استان و ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی و رفع محرومیت‌های زیرساختی در استان در حال انجام است.

