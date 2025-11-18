پخش زنده
عملیات اجرایی ساخت ۹ مدرسه جایگزین مدارس سنگی به صورت نمادین در مدرسه سه کلاسه روستای آبشور بخش اسفندقه جیرفت آغاز شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،طبق تفاهم نامه سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان و اداره کل نوسازی مدارس استان ، ۹ مدرسه شامل ۲۰ کلاس درس برای توسعه عدالت آموزشی با اولویت در مناطق محروم استان، ایمن سازی فضاهای آموزشی مدارس هدف از طریق تخریب و بازسازی فضاهای غیرایمن، جایگزینی کلاسهای سنگی ناایمن با اولویت نقاط هدف و با ظرفیت بالای دانش آموزی متناسب، ساخته خواهد شد.
۱۲ مدرسه سنگی در مناطق عشایری و روستایی رابر، اسفندقه، عنبرآباد و بافت از توابع استان کرمان وجود دارد که بر این اساس قرار است ۶ مدرسه به همت سپاه، پنج مدرسه به همت بنیاد علوی و یک مدرسه به همت یکی از خیران ساخته تا مدارس سنگی در کرمان برچیده شوند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در آیین آغازساخت ۹ مدرسه جایگزین مدارس سنگی مدرسه سه کلاسه روستای آبشور بخش اسفندقه جیرفت گفت: این طرح از اولویتهای طرح نهضت توسعه عدالت فضای آموزشی است و در راستای طرحهای محرومیتزدایی، توسعه عدالت آموزشی و ارتقای فضای تحصیلی در مناطق کمبرخوردار استان و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و رفع محرومیتهای زیرساختی در استان در حال انجام است.
