به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ عبدالحمید حمزه‌پور با اشاره به کاهش شدید بارش‌ها و چهارمین سال متوالی خشکسالی در استان افزود: برخی شهرستان‌ها در دو سال گذشته کمتر از ۱۰ میلی‌متر بارندگی داشته‌اند، موضوعی که اثرات جدی بر منابع زیرزمینی و سفره‌های آب گذاشته است.

وی گفت: گرچه هرمزگان در حالت نرمال نیز یک سوم میانگین کشور بارش دارد، اما در چهار سال اخیر تقریباً هیچ بارش مؤثری در استان ثبت نشده و این خشکسالی کم‌سابقه، استان را با چالش جدی رو‌به‌رو کرده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰ سایت آب‌شیرین‌کن در استان گفت: حدود ۳۵ درصد آب استان از شیرین‌سازی تأمین می‌شود و در بندرعباس این رقم به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد.

حمزه پور افزود: تاکنون با حفر چاه‌های جدید، احیای چاه‌های قدیمی، اجاره چاه‌های کشاورزی در تابستان و توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها سعی بر جبران کمبود‌ها شده است، اما بدون همراهی مردم، مدیریت مصرف آب ممکن نیست.

بیشتر بخوانید؛ سایه سنگین خشکسالی بر منابع آبی هرمزگان

وی با اشاره به اینکه ۴۵ درصد جمعیت هرمزگان در روستا‌ها زندگی می‌کنند گفت: در برخی مناطق، آبیاری درختان با آب آشامیدنی و استفاده نادرست از شبکه، موجب افت فشار و کمبود آب برای ساکنان پایین‌دست می‌شود.

مدیر عامل آبفا همچنین درباره مصرف زیاد آب شهری هشدار داد و گفت: شست‌وشوی خودرو‌ها، شستن حیاط، یا استفاده نکردن از تجهیزات کاهنده، حجم مصرف را بالا می‌برد و در شرایط خشکسالی فشار بیشتری به شبکه وارد می‌شود.

حمزه پور با قدردانی از همراهی رسانه‌ها به ویژه صداوسیما گفت: اطلاع‌رسانی مستمر موجب شده مردم نسبت به وضعیت آبی استان آگاه‌تر شوند، اما همچنان مدیریت مصرف، کلید عبور از این شرایط است.

وی از مردم خواست با استفاده از وسایل کاهنده مصرف، رعایت الگو‌های بهینه و جلوگیری از هدررفت آب، به پایداری شبکه کمک کنند.

هرمزگان بیش از ۶۰۰ هزار مشترک آب خانگی دارد.