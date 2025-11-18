رئیس اداره اجراییات شرکت عمران، آب و خدمات کیش از بازگشایی محور خلیج‌فارس به دلیران پس از پایان عملیات عمرانی شرکت آب و برق خبر داد.

بازگشایی محور خلیج‌فارس به دلیران و برقراری عبور و مرور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجید پردیس، افزود: با انجام عملیات عمرانی شرکت آب و برق کیش، مسیر میدان خلیج فارس به میدان دلیران از ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز موقت مسدود شده بود و پس از پایان عملیات عمرانی، در قالب محدود و تردد در یکی از مسیرها برای ساکنان و گردشگران برقرار است.

او افزود: اجراییات شرکت عمران آب و خدمات کیش در طرح های مشترک با دستگاه‌های خدمات‌رسان، نقش حمایتی و مدیریت میدانی را برعهده دارد و تلاش می‌کند عملیات عمرانی با حداقل ایجاد دغدغه برای ساکنان به پایان برسد.