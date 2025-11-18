رفع موانع تولید اولویت مدیریت آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان شرقی گفت:رفع موانع تولید و تامین زیرساختهای لازم برای توسعه صنایع و واحدهای تولیدی جزو اولویتهای مدیریت استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، بهرام سرمست در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی با محوریت بررسی موانع تولید بانوان کارآفرین در شهرک صنعتی شهید سلیمی گفت:رفع موانع تولید و تامین زیرساختهای لازم برای توسعه صنایع و واحدهای تولیدی جزو اولویتهای مدیریت استان است و همه مدیران اجرایی موظف به هم افزایی در راستای رفع این موانع هستند.
وی بر ضرورت تحقق مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت:دستگاههای نظارتی با مدیرانی که در تحقق و اجرای مصوبات ستاد تسهیل کم کاری و تعلل میکنند برخورد قانونی انجام دهند.
سرمست افزود: هیچ یک از دستگاههای خدمات رسان حق قطع آب، برق و گاز واحدهای صنعتی را به خاطر بدهی ندارند.