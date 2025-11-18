پخش زنده
استانداران استانهای حاشیه خزر در پنل «اقتصادی، سرمایهگذاری و توسعه منطقهای» بر توسعه پایدار بر محوریت دریای خزر و ارتقاء همکاریهای استانهای ساحلی ۵ کشور حاشیه خزر تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ پنل «اقتصادی، سرمایهگذاری و توسعه منطقهای» در نشست عمومی استانداران استانهای ساحلی دریای کاسپین برگزار شد.
استاندار گیلان در این پنل تخصصی گفت: حفاظت از زیست بوم خزر و ارتقای همکاریهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی با محوریت استانهای ساحلی پنج کشور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در دستور کار قرار دارد.
هادی حق شناس با اشاره به روابط دوستانه و دیرینه کشورهای حاشیه دریای خزر، افزود: این اجلاس گامهای موثری را برای شکوفایی منطقه برمی دارد و زمینه تداوم همزیستی مسالمت آمیز را فراهم میکند.
وی یکی از اهداف اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر را توسعه سرمایه گذاری دانست و گفت: به دنبال تعریف پروژههای اقتصادی مشترک برای تقویت همکاری و همبستگی منطقهای و فرامنطقهای هستیم.
استاندار مازندران: دریای خزر پل دوستی و دانش و توسعه مشترک
مهدی یونسی استاندار مازندران در این نشست، دریای خزر را پل دوستی و دانش و توسعه مشترک دانست و تاکید کرد: طرح نقشه هم پیوندی خزر را برای بازآفرینی همکاریهای بین استانی و بین دولتها در شش محور اقتصاد آبی هوشمند، لجستیک هم افزا، گردشگری هم فرهنگ، کشاورزی و شیلات دریابنیان، دیپلماسی نوآوری، دانش و فناوری و تشکیل شورای هماهنگی اتاقهای بازرگانی استانهای ساحلی خزر، دنبال میکنیم.
وی از تاسیس دانشکده بین المللی اقتصادی در مازندران با محوریت استفاده از ظرفیتهای اقتصادی دریا خبر داد و گفت: ایجاد پارک نوآوری دریایی خزر برای پیوند دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان و طراحی سامانه هوشمند ترانزیت بین بنادر شمال و جنوب و ایجاد خطوط منظم رو-رو و راه اندازی مسیر گردشگری فرهنگی بین بنادر دریای خزر با محوریت صلح و تمدن دریایی و راه اندازی دبیرخانه گردشگری سلامت در مازندران در دستور کار است.
نخست وزیر داغستان: اولویت داغستان تکمیل کریدور شمال-جنوب
عبدالمسلم عبدالمسلماف نخست وزیر داغستان نیز در ادامه توسعه همکاری متقابل و سودمند با کشورهای حاشیه خزر را یک اولویت راهبردی دانست و گفت: فرهنگ غنی و سنتها و تاریخ داغستان و مناطق حاشیه خزر این امکان را فراهم میکند که به نقاط مشترک در توسعه روابط اقتصادی برسیم.
وی یکی از اولویتهای داغستان را تکمیل کریدور حمل و نقل شمال - جنوب دانست و گفت: موقعیت راهبردی داغستان موجب نقش آفرینی مهم بندر ماخاچ قلعه در منطقه خزر شده و همکاری تنگاتنگی با بنادر ایران دارد لذا به دنبال سازماندهی خطوط کشتیرانی منظم و توسعه فهرست کالاهای قابل جابجایی هستیم تا حجم تبادلات را افزایش دهیم.
نخست وزیر داغستان با اشاره به توسعه زیرساختهای بندر ماخاچ قلعه شامل هوشمندسازی و دیجیتال سازی حمل و نقل، گفت: تجهیزات ماهوارهای این بندر، امکان تسهیل ارسال و اظهار کالا را فراهم میکند؛ این در حالی است که ۴۰ درصد حجم تجارت بندری ما با ایران شامل محصولات کشاورزی و غذایی است.
رئیس منطقه آستراخان: منطقه خزر مملو از منابع و ثروت عظیم
ایگور بابوشکین، رئیس منطقه آستراخان نیز، این اجلاس را نشان دهنده افزایش همکاریهای بین کشورهای منطقه خزر دانست و گفت: ما در منطقه خاصی زندگی میکنیم که پر از منابع عظیم است و زمینههای همکاری فراوان دارد.
وی با تاکید بر لزوم تحکیم همکاریها بین کشورهای حاشیه خزر در عرصههای مختلف، ادامه داد: آستراخان احترام و اهمیت زیادی برای استانهای حاشیه دریای خزر قائل است و برنامههای مختلفی در این راستا داریم تا نقش خودمان را افزایش دهیم، زیرا ۷۰ درصد مناسبات اقتصادی ما در همین منطقه رقم میخورد.
رئیس منطقه آستراخان از افزایش همکاری با استانهای مختلف حاشیه خزر به ویژه در حوزه حمل و نقل خبر داد و اضافه کرد: همکاری خوبی با ایران داریم و سال گذشته شاهد افزایش ۴۰ درصد مبادلات تجاری با بنادر ایران بودیم و به دنبال توسعه کشتیرانی هستیم.
بابوشکین با اشاره به ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی حاشیه خزر، اضافه کرد: مناطق بندری کانتینری را برای جابجایی غلات ایران و ترکمنستان از طریق سرمایه گذاری افزایش دادهایم و در حال گسترش لجستیک نیز هستیم و امیدواریم خط کشتیرانی مستقیم به ویژه بین آستراخان و بندر ترکمن باشی را راه اندازی کنیم.
استاندار بالکان ترکمنستان: دریای خزر منبع توسعه اقتصادی
اشیر مرادوف استاندار استان بالکان ترکمنستان نیز در ادامه، دریای خزر را منبع مهمی برای توسعه اقتصادی دانست و تاکید کرد: خزر فقط مرز مشترک ما با کشورهای همسایه آن نیست و باید از فرصت این اجلاس در آینده برای توسعه اصول دوستی و توسعه پایدار بهره ببریم.
وی افزود: ترکمنستان در سیاست خارجی خود اهمیت زیادی برای روابط با جمهوری اسلامی ایران قائل است.
استاندار بالکان، حمل و نقل و انرژی را دو اولویت همکاری ترکمنستان با کشورهای حاشبه خزر دانست و خاطرنشان کرد: به دنبال فعال شدن راه آهن شمال - جنوب، همکاری سه جانبه با ایران و روسیه را دنبال میکنیم.
استاندار هرمزگان: اتصال بندرچابهار به بنادر دریای خزر نقش محوری در ژئواکونومیک جهانی دارد
محمد آشوری استاندار هرمزگان نیز با بیان اینکه بندر چابهار و اتصال آن به بنادر دریای خزر نقش محوری در ژئواکونومیک جهانی دارد، گفت: ایران با قفقاز و آسیای میانه و شبه قاره هند همسایگی دارد و لذا این منطقه نقطه تلاقی کریدورهای شمالی - جنوبی و شرقی - غربی به شمار میرود.
وی ایران را پلی میان اقیانوس هند و دریای خزر برای دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه دانست و تاکید کرد: گستردگی جغرافیایی، ایران را به هاب لجستیکی منطقه تبدیل کرده که میتواند مدیترانه را به جنوب آسیا متصل کند، یعنی ایران بازیگر کلیدی در زنجیره تامین انرژی و تعاملات تجارت جهانی است.
ایران بازیگر اصلی ژئوانرژی جهان
استاندار هرمزگان، کریدور ایران را بازیگر اصلی ژئوانرژی جهان دانست و تاکید کرد: ایران با هزار و ۵۳۶ کیلومتر ساحل در خلیج فارس توانسته نفوذ منطقهای خود را حفظ کند و وجود منابع غنی نفت و گاز، ما را به بازیگر اصلی ترانزیت انرژی تبدیل خواهد کرد.
محمد آشوری بنادر ایران در جنوب کشور را استراتژیک دانست که دروازه کریدور شمال - جنوب هستند و گفت: خط آهن چابهار - سرخس و خط آهن بندرعباس - رشت میتواند حجم زیادی از بار را در سال جابجا کند لذا تقویت زیرساختهای ترانزیتی ریلی و فعال سازی دیپلماسی منطقهای در حوزه خزر و خلیج فارس و دریای عمان و عضویت در سازمانهای اقتصادی همچون شانگهای میتواند جایگاه ایران در تجارت بین الملل را مستحکم کند.
استاندار سیستان و بلوچستان: ایران چهار راه تاریخی شرق و غرب
منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان نیز، آینده منطقه را در گرو توسعه کریدورها و بنادر و دیپلماسی اقتصادی دانست و تاکید کرد: کریدور شمال جنوب جایگاه ایران را در مسیر توسعه و ترانزیت و همکاری با شرکای منطقهای ارتقا میبخشد.
وی ایران را چهارراه تاریخی شرق و غرب دانست و ادامه داد: با راه اندازی کریدور شمال - جنوب، جایگزین خوبی برای اتصال کوتاهترین و پایدارتر اقیانوس هند به اروپا فراهم میشود.
بیجار، استان سیستان و بلوچستان را برند ملی ایران در اتصال به جهان معرفی کرد و گفت: این استان با دسترسی مستقیم به اقیانوس هند و برخورداری از ۱۳ بازارچه مرزی، جایگاه ویژهای در توسعه تجارت دارد، اگر دریای خزر را دروازه اروپا میدانیم، سیستان و بلوچستان نیز دروازه ایران به اقیانوس هند است و باید این زنجیره واحد ملی را تشکل دهیم.
وی خواستار تشکیل دبیرخانه دائمی استانهای ساحلی کشورهای خزر شد و گفت: باید اتئلافی از استانهای ساحلی با سیستان و بلوچستان در بخشهای کریدوری و بندری و گمرکی و کشتیرانی و قطارهای باری شکل بگیرد؛ همچنین نیازمند توسعه ترمینالهای کانتینری و انرژی برای ایجاد هاب لجستیکی چابهار با محوریت انرژی هستیم.
فرماندار شهرستان لنکران آذربایجان: منطقه خزر در مرکز توجه جهانی است
طالح قاراشوف فرماندار شهرستان لنکران آذربایجان نیز، با بیان اینکه امروز منطقه خزر در مرکز توجه جهانی است، گفت: این منطقه به لطف برخورداری از منابع طبیعی و فرصتهای اقتصادی و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای اصلی، فرصت بی نظیری برای توسعه روابط کشورهای همسایه در حوزه اقتصادی و ارتباطات بین المللی است.
وی با بیان اینکه این منطقه در کریدور شمال - جنوب قرار دارد، گفت: لنکران برخوردار از جاده و خط ریلی و فرودگاه بوده و فرصتهای لجستیکی فراوانی برای توسعه حمل و نقل زمینی و دریایی دارد.
قاراشوف، با بیان اینکه لنکران شهری با قدمت است که اقتصاد آن مبتنی بر صنعت و کشاورزی و باغداری و توریسم است گفت: علاوه بر تقویت روابط اقتصادی باید از آلودگی دریای خزر جلوگیری و از منابع طبیعی و تنوع زیستی حیاتی آن حفاظت کنیم.