به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کاروان «اهالی بهشت» حامل پیکر‌های مطهر ۱۰ شهدای گمنام، عصر امروز پس از سفر به شهرستان لنجان و سر زدن به شهر و روستا‌های فولادشهر، زرین شهر، سده لنجان، چمگردان، شهر‌های باغشاد و باغ‌بهادران و روستای بیستجان با حضور در شهرستان نجف‌آباد، حال و هوایی معنوی این شهر شهید پرور بخشید.

امشب نیز قرار است کاروان شهدا مورد استقبال اهالی شهرستان تیران و کرون قرار گیرد.

فردا چهارشنبه ۲۸ آبان نیز تریلر کاروان شهدا به چادگان، بویین میاندشت و فریدونشهر می‌رسد و خودروی ارس حامل پیکر شهدا نیز صبح و شب میهمان اهالی داران و خوانسار خواهد شد.