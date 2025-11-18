پخش زنده
امروز: -
پیکر مطهر شهدای وطن در آغوش مردم شهید پرور نجف آباد قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کاروان «اهالی بهشت» حامل پیکرهای مطهر ۱۰ شهدای گمنام، عصر امروز پس از سفر به شهرستان لنجان و سر زدن به شهر و روستاهای فولادشهر، زرین شهر، سده لنجان، چمگردان، شهرهای باغشاد و باغبهادران و روستای بیستجان با حضور در شهرستان نجفآباد، حال و هوایی معنوی این شهر شهید پرور بخشید.
امشب نیز قرار است کاروان شهدا مورد استقبال اهالی شهرستان تیران و کرون قرار گیرد.
فردا چهارشنبه ۲۸ آبان نیز تریلر کاروان شهدا به چادگان، بویین میاندشت و فریدونشهر میرسد و خودروی ارس حامل پیکر شهدا نیز صبح و شب میهمان اهالی داران و خوانسار خواهد شد.