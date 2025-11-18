



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت : پویش هواتو مثبت کن برای مدیریت مصرف برق و آشنایی بیشتر دانش آموزان با پیشگیری از مصرف بی‌رویه برق برگزار شد

سلاحی گفت : بیش از ۵۰۰ اثر توسط کودکان و دانش آموزان شیرازی در قالب صنایع دستی و تولید محتوا شامل انشا و سروده به دبیرخانه ارسال شد که تعدادی از آن آثار برگزیده شدند .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت : ششمین دوره پویش هم قرار است در اواخر دی ماه از طریق سامانه شاد به اطلاع دانش آموزان رسانده شود و کسانی که علاقمند هستند می‌توانند با تولید آثا ر با موضوع مدیریت مصرف برق در این پویش شرکت کنند