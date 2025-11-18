پخش زنده
همایش ورزشهای آبی و ساحلی با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار به میزبانی چابهار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان، گفت: سیستان و بلوچستان با داشتن چهار شهرستان ساحلی و ۵۴۱ کلیومتر ساحل که به آبهای اقیانوسی دسترسی مستقیمی دارد.
ادهم کرد زابلی افزود: تمامی اعضای تیم ملی قایقرانی نوجوانان و جوانان از جوانان با استعداد سیستان و بلوچستان هستند که با پیراهن تیم ملی ایران در بازهای بین المللی افتخارات زیادی کسب کردهاند.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این همایش، شناسایی استعدادهای بیشتر ورزشهای آبی و ساحلی و تشکیل تیم ملی قوی برای اعزام به بازیهای آسیایی و بین المللی است.