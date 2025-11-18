پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه خوزستان با بیان اینکه در هفت ماهه امسال بیش از ۴۰ درصد تصادفات فوتی استان در محورهای فرعی و روستایی رخ داده است، نسبت به بالا بودن ریسک حوادث در معابر فرعی و روستایی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی با اشاره به کشته شدن پنج نفر در پی سانحه رانندگی اخیر در یکی از محورهای فرعی دزفول اظهار کرد: راههای فرعی بیشترین سهم راهها را در خوزستان دارند و شاهد افزایش تردد در مسیرهای فرعی هم بودهایم. متاسفانه به تبع این افزایش، آمار حوادث در محورهای فرعی نیز بالا رفته و شدت این حوادث نیز زیاد بوده است. بیشترین تصادفات هم در حوزه شهرستان دزفول و محورهای فرعی آن رخ میدهد.
وی افزود: اگرچه اقدامات خوبی در دست انجام است، اما باید توجه شود که سهم راههای روستایی و فرعی در شبکه راههای استان خوزستان زیاد است در حالی که سهم راههای ایمن پایین است. در سراسر خوزستان تنها ۱۳۰ کیلومتر آزادراه داریم و طول معابر بزرگراهی هم حدود ۱۷۰۰ کیلومتر است. این شرایط ایجاب میکند که با اطلاعرسانی دقیقتر به کاربران ترافیک، هشدار دهیم که ریسک حوادث در معابر فرعی و روستایی بسیار بالاست.
رئیس پلیس راه خوزستان ادامه داد: به دلیل همین ریسک بالا، لازم است رانندگان توجه و دقت بیشتری به مقررات راهنمایی و رانندگی داشته باشند. ۸۵ درصد عوامل حوادث رانندگی مربوط به عامل انسانی و شامل رفتار خارج از قاعده، تخلف از مقررات و سرعت غیرمجاز است.
وی افزود: در معابر فرعی، بیشتر رانندگان با سرعتی رانندگی میکنند که امکان کنترل وسیله نقلیه را از دست میدهند. افزایش سرعت در محورهایی که ظرفیت لازم را ندارند، موجب مواجهه با نقاط حادثهخیز مانند پیچها، سربالاییها و تقاطعها میشود و در نتیجه ریسک تصادف را به شدت افزایش میدهد.
رحیمی گفت: سبقت غیرمجاز نیز از دیگر عوامل مهم حوادث ترافیکی است. در راههای فرعی و روستایی که عرض کمتری دارند، اگر فردی سبقت غیرمجاز بگیرد، محکوم به برخوردهای رخبهرخ است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه معابر فرعی، فاقد شانه ایمن هستند و راه فراری برای راننده وجود ندارد، تخلفاتی مانند تجاوز به چپ و انحراف غیرمجاز، احتمال تصادفات رخ به رخ و مرگبار را افزایش میدهد. علاوه بر این، تخلفات مربوط به عدم رعایت حق تقدم نیز در این معابر رو به افزایش است.
رئیس پلیس راه خوزستان گفت: همچنین بیشتر افرادی که در این معابر تردد میکنند، به وضعیت فنی خودروهایشان توجه نمیکنند. با بررسی حوادث در این مسیرها میبینیم که بسیاری از خودروهایی که در معابر فرعی تردد میکنند، دارای نقص فنی مستمر هستند و ادامه استفاده از آنها در این محورها برابر با وقوع حادثه است. این شرایط، راننده را به سمت حوادث غیرقابل اجتناب سوق میدهد.
وی تاکید کرد: انتظار میرود کاربران ترافیک با درک صحیح از محیط رانندگی، مخاطرات محیطی را بهتر مدیریت کرده و با رعایت سرعت مطمئنه و مقررات راهنمایی و رانندگی، بستری ایمن برای خود و دیگران فراهم کنند.
رئیس پلیس راه خوزستان درباره آمار کشتههای تصادفات در محورهای فرعی، گفت: متاسفانه کشتههای تصادفات در محورهای فرعی خوزستان در حال افزایش است و میانگین آمار این تصادفات در استان ما از میانگین کشوری بسیار بالاتر است. بر اساس بررسیهای انجام شده در هفت ماه گذشته، بیش از ۴۰ درصد تصادفات فوتی خوزستان در محورهای فرعی و روستایی اتفاق افتاده است و این آمار خوب نیست و شرایط را برای استان دشوار کرده است.