به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریحانه رضایی ملی پوش شمشیربازی اپه ایران پس از صعود به جدول حذفی مقابل نماینده امارات به رقابت پرداخت و در پایان توانست این حریف را شکست دهد.

ریحانه رضایی در مرحله یک شانزدهم نهایی استراحت داشت.

او در مرحله یک هشتم نهایی برابر زینب الحسانی از امارات با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی رفت.

رضایی تنها نماینده اپه زنان ایران در این بازی‌ها است و در مرحله گروهی چهار پیروزی مقابل شمشیربازان ازبکستان، امارات، اردن و بحرین و یک شکست برابر نماینده جمهوری آذربایجان داشت.