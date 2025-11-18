مهلت ارسال اثر به دهمین دوسالانه ملی هنر‌های تجسمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع «ایران من» تا ۱۰ آذر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این دوسالانه با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های هنری کودکان و نوجوانان، در دو بخش «کودکان و نوجوانان سراسر کشور (بخش کانونی و آزاد) و همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

انتخاب موضوع «ایران من» فرصتی را فراهم می‌کند تا شرکت‌کنندگان با نگاهی خلاقانه، زیبایی‌های طبیعت، تنوع فرهنگی، تاریخ و زندگی امروز سرزمین خود را در قالب آثار هنر‌های تجسمی بیان کنند.

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در چهار محور «طبیعت و جغرافیای ایران شامل کوه‌ها، دریاها، جنگل‌ها، دشت‌ها، حیوانات و پرندگان بومی»، «فرهنگ و هنر ایران شامل صنایع دستی، معماری، لباس‌های سنتی، آیین‌ها و خوراکی‌ها»، «تاریخ و اسطوره‌ها شامل داستان‌های شاهنامه و بنا‌های تاریخی» و «ایران دوست‌داشتنی من شامل دوستی، هم‌دلی و رویاها» ارائه کنند.

کودکان و نوجوانان سراسر کشور می‌توانند در رشته‌های نقاشی، سفالگری و حجم‌سازی، خوشنویسی، عکاسی و تصویرگری آثار خود را ارائه دهند.

علاقه‌مندان تا ۵ آذرماه فرصت دارند که آثار خود را به اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان واحد آفرینش‌های هنری تحویل بدهند یا تا ۱۰ آذر آثار خود را به دبیرخانه این رویداد واقع خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سیدحسن نصرالله (وزرا سابق) شماره ۲۴، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کد پستی ۱۵۱۱۶۴۷۴۱۶، مدیریت آفرینش‌های ادبی و هنری کانون ارسال کنند.

یادآوری می‌شود پیش‌تر روز ۳۰ آبان ۱۴۰۴ آخرین مهلت ارسال آثار به دهمین دوسالانه هنر‌های تجسمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام شده بود.