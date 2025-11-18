پخش زنده
صعود دانشآموزان روستای آبگرم به ارتفاعات برای شرکت در آزمون غربالگری، این وضعیت نگرانکننده و نیازمند اقدام فوری دستگاههای مسئول است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلات در واکنش به انتشار تصاویر و گزارشهای مربوط به تلاش دانشآموزان روستای آبگرم برای دسترسی به اینترنت، گفت: وقتی دانشآموزان ما در روستای آبگرم برای یک آزمون ساده مجبور میشوند مسیرهای صعبالعبور را طی و به ارتفاعات بروند تا شاید امواج ضعیف اینترنت را دریافت کنند، این یعنی عدالت آموزشی در این منطقه نیازمند یک نگاه فوری و ویژه است.
رمضان پروانه افزود: در دنیای امروز، اینترنت یک نیاز اساسی آموزشی است نه یک امکان لوکس. دانشآموزان ما باید بتوانند مثل سایر نقاط کشور به آموزش آنلاین، آزمونها و منابع درسی دسترسی داشته باشند. محرومیت از اینترنت، یعنی محرومیت از فرصت رشد.
وی ادامه داد: روستای آبگرم یکی از پرجمعیتترین روستاهای بخش زاوین است که با وجود داشتن دو مدرسه فعال ۱۴۳ دانشآموز در دوره ابتدایی و ۴۷ دانشآموز در متوسطه اول دارد و متأسفانه از زیرساخت اینترنت پایدار برخوردار نیست. این موضوع روند آموزشی را با مشکلات متعدد مواجه کرده است.
رمضان پروانه همچنین به نقش گردشگری این روستا اشاره کرد و گفت: هر هفته بیش از ۲ هزار گردشگر برای بازدید از آبشار و طبیعت زیبای آبگرم وارد این منطقه میشوند، اما با وجود این حجم از رفتوآمد، زیرساختهای ارتباطی توسعه پیدا نکرده است؛ در حالی که وجود اینترنت پایدار برای مردم، دانشآموزان و حتی گردشگران ضروری است.
وی با تقدیر از تلاش مدیر و مشاور آموزشگاه شهید محمد رضا محمدی افزود: از زحمات کادر مدرسه که در کنار دانشآموزان بودند تا این آزمون برگزار شود صمیمانه سپاسگزاریم. اما اصل ماجرا این است که نباید دانشآموزان ما چنین سختیهایی را برای یک آزمون ساده تحمل کنند.
وی ادامه داد: برای رفع مشکل اینترنت این روستا و سایر نقاط محروم شهرستان کلات، اقدام فوری و عملی انجام شود. آینده این دانشآموزان، ارزشمندتر از آن است که در پیچوخم نبود اینترنت قربانی شود.