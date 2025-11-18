ادامه خدمترسانی به سیلزدگان هزارانی
دو روز پس از سیل در شهرک هزارانی آبدانان، دستگاههای امدادی با حضور مستمر در منطقه، روند پاکسازی و کمکرسانی را سرعت دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ دو روز پس از سیل شهرک هزارانی آبدانان، عملیات امدادرسانی توسط سپاه، ارتش، هلالاحمر، امور عشایر و دستگاههای خدماترسان ادامه دارد و پاکسازی منازل و معابر در حال انجام است.
با وجود این اقدامات، خسارتهایی از جمله آسیب به اسباب و وسایل برقی و کتابهای درسی دانشآموزان گزارش شده و مردم خواستار رسیدگی مسئولان به این نیازها هستند.
«عظیم کاکی» معاون فرماندار آبدانان، اعلام کرد تاکنون ۶۵ منزل مسکونی آسیب دیده و گروههای ارزیاب در حال بررسی وضعیت سیلزدگاناند.
بارش ۷۷ میلیمتری باران علت وقوع این سیلاب عنوان شده است.