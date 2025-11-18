پخش زنده
فرمانده انتظامی لنگرود از کشف ۲۶ تن و ۹۰۰ کیلوگرم نهاده دامی غیرمجاز از یک انبار در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری مقدار قابل توجهی نهاده دامی در یک انباری در شهر لنگرود و تایید صحت موضوع، ماموران پلیس آگاهی به همراه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان با هماهنگی با مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند و ۲۶ تن و ۹۰۰ کیلوگرم نهاده دامی قاچاق را در بازرسی از این انبار کشف و ضبط کردند.
وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش نهادههای قاچاق کشف شده را بیش از ۷۰۰ میلیون تومان برآورد کردند، افزود: متهم ۳۲ ساله با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی رودسر معرفی شد.
سرهنگ صبح زاهدی با تاکید بر اینکه مدیران انبارها باید موجودی و آمار ورود و خروج کالاها در انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، موضوع را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.