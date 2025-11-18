پخش زنده
رئیس پارک علم و فناوری خوزستان گفت: خوزستان باید از نگاه صرفاً نفتی و گازی عبور کند و موتور محرک اقتصاد ملی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید یحیی میرزایی صبح امروز در آئین افتتاحیه همایش «اقتصاد دریامحور؛ راهبرد نوین توسعه ملی» اظهار کرد: هر گوشه از خوزستان سرشار از فرصتهای اقتصادی است؛ این نشستها باید محلی برای تبدیل این فرصتها به ظرفیتهای واقعی و پایدار باشد.
وی با اشاره به نقش خوزستان در آینده اقتصاد کشور افزود: خوزستان نباید تنها به عنوان یک استان نفتی و گازی شناخته شود؛ این استان میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی و فناوریهای نوین، به قطب گردشگری، صنعتی و علمی کشور تبدیل شود.
میرزایی، حضور اندیشمندان و مدیران ملی در این رویداد را ارزشمند دانست و گفت: این همایش فرصتی است برای بررسی چالشها و ترسیم مسیرهایی که میتواند ایران را به موتور پیشران اقتصاد آینده بدل کند.