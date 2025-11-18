پخش زنده
امروز: -
در این طرح واحدهای صنعتی نیازهای خود به دانشگاه ها را ارائه می کنند و دانشجویان بورسیه پس از فراغت از تحصیل، مشغول به کار می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر سعید حبیبا ، معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و ریس سازمان امور دانشجویان کشور گفت : از دو سال پیش، طرح بورسیه دانشجویان با کمک صنایع با توجه به نیاز و تخصص لازم صنایع در دانشگاههای کشور آغاز شده و تا کنون ۵۹۴دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در ۳۵دانشگاه کشور با کمک صنایع بورسیه شده اند .
وی افزود : صنایع کشور می توانند از فرصتی که برای آنها فراهم شده بهره ببرند و با مراجعه به دانشگاهها و اعلام تعداد دانشجو در مقطع تحصیلی مشخص و رشته تخصصی نیاز خود را اعلام کنند .
از مزایای این طرح تربیت نیروی کارامد، کاهش نرخ مهاجرت، نگهداشت سرمایه انسانی، و رفع دغدغه دانشجویان است .
دکتر دهقانی ریس دانشگاه صنعتی شیراز هم گفت : دانشگاه صنعتی شیراز اولین دانشگاه جنوب کشور است که آماده همکاری با صنایع بزرگ در راستای اجرای این طرح است و با توجه به تنوع رشتههای دانشگاهی در این دانشگاه و توان علمی اساتید این دانشگاه میتوان این دانشگاه را پایلوت دانشگاههای صنعتی کشور برای طرح بورس صنعت و مشاغل قرار داد .
تا کنون بیش از بیست شرکت و گروه صنعتی مهم آمادگی خود را برای جذب دانشجو با شرایط وزارت علوم اعلام کردهاند