به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در بازدید از روند آماده‌سازی طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد با بیان اینکه این طرح ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و در مراحل نهایی قرار دارد و تا ماه‌های آینده آماده واگذاری به متقاضیان می‌شود، گفت: ۷.۵ هکتار اراضی در مهاباد که قابلیت بارگذاری ۸۰۰ واحد مسکونی را دارد، آماده سازی شده که به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واگذار می‌شود.

پیمان آرامون افزود: آماده‌سازی اراضی برای طرح نهضت ملی مسکن شامل تأمین زمین، اجرای زیرساخت‌ها و تقسیم‌بندی قطعات برای واگذاری به متقاضیان است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان به همراه نماینده مردم مهاباد درمجلس شورای اسلامی و فرماندار و جمعی از مسؤلان شهرستان امروز سه شنبه از پروژه مجتمع ۳۰۰ واحدی گروهی نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد بازدید کردند.