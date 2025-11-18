سرپرست اداره کل صنعت معدن وتجارت خوزستان گفت: اقتصاد نانومحور را به‌عنوان راهکاری کلیدی برای تقویت تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت می‌دانیم و از ایده‌های خلاق در این حوزه استقبال می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش با اشاره به اینکه فناوری‌های جدید از ابزار‌های قدرت‌آفرین در صنعت محسوب می‌شود، اظهار کرد: برای رسیدن به صنعتی برتر، نیازمند حرکت به سمت نانوفناوری هستیم.

وی افزود: یکی از رویکرد‌های اصلی ما، تقویت نگاه به نانو و تکنولوژی‌های نوین در حوزه صنعت و حمایت از فعالان برتر و کارآفرین در این بخش است.

سرپرست اداره کل صنعت معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: برای تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده، تقویت این رویکرد ضروری است و اقتصاد نانومحور را به‌عنوان راهکاری کلیدی برای تقویت تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت می‌دانیم و از ایده‌های خلاق در این حوزه استقبال می‌کنیم.

روانبخش خاطرنشان کرد: خوزستان با برخورداری از ظرفیت‌های عظیم صنعتی و معدنی، نقش انکارناپذیری در اقتصاد ملی ایفا می‌کند. این استان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد کشور، همواره پیشتاز در عرصه تولید بوده است.

وی عنوان کرد: موقعیت استراتژیک و دسترسی به کریدور‌های مهم ترانزیتی، پتانسیل بی‌نظیری را برای تبدیل شدن به کانون فناوری‌های پیشرفته در اختیار این استان قرار داده است.

سرپرست اداره کل صمت خوزستان گفت: شرایط کنونی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله نانوتکنولوژی برای صنایع خوزستان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، این فناوری‌ها می‌تواند با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت محصولات و کاهش اثرات زیست‌محیطی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای رقابت‌پذیری صنایع این استان داشته باشند.

روانبخش اضافه کرد: حرکت به سمت صنعت دانش‌بنیان و هوشمندسازی فرآیند‌های تولیدی، آینده اقتصادی خوزستان را تضمین خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان با درک این ضرورت، عزم خود را برای تسهیل و تسریع در بکارگیری فناوری‌های جدید در صنایع استان جزم کرده است، این اداره‌کل از هرگونه ابتکار و ایده خلاقانه در زمینه به کارگیری نانوتکنولوژی و دیگر فناوری‌های نوین در صنایع استانی استقبال می‌کند و آماده ارائه حمایت‌های لازم برای تحقق این هدف است.

سرپرست اداره کل صمت خوزستان گفت: چشم‌انداز ما، قرارگیری خوزستان در جایگاه پیشرو در حوزه فناوری‌های پیشرفته صنعتی در سطح کشور است.